Vor Presleys Tod: Seine Eltern starteten Rettungsversuch

Kurz vor dem Tod von Presley Gerber (†27) sollen seine Eltern Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) alles versucht haben, um ihrem Sohn zu helfen. Wie die Daily Mail jetzt berichtet, erfuhren die beiden, dass der 27-Jährige wieder Drogen nahm, und drängten ihn daraufhin zu einer Behandlung. Ein Insider schildert dem Blatt: "Beide Eltern brachten ihn dazu, in den Entzug zu gehen, weil sie wussten, dass er Drogen nahm. Sie wollten ihn nicht aufgeben, also versuchten sie es mit einer weiteren Entzugsklinik." Und weiter: "Er war ständig in Entzugskliniken – sie gaben ein Vermögen aus, um ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen." Trotz aller Bemühungen starb Presley am 20. September 2026 nach einer mutmaßlichen Überdosis in einer Reha-Einrichtung in Santa Monica.

Noch im März hatte Presley selbst öffentlich gemacht, dass er sich in Mexiko einer experimentellen Ibogaine-Behandlung gegen seine Suchtprobleme unterzogen hatte. Im Sommer soll er laut Mirror jedoch wieder rückfällig geworden sein. Menschen aus seinem Umfeld sollen zunehmend beunruhigt gewesen sein und ihn als sehr dünn und blass beschrieben haben. Zudem sei sein Gesicht auffällig eingefallen gewesen. Für seine Eltern Cindy und Rande wurde damit offenbar eine Angst besonders präsent: eine tödliche Überdosis. "Sie machten sich Sorgen wegen Fentanyl und führten viele Gespräche darüber. Das war für sie absolut ein Thema, und sie kämpften darum, ihn am Leben zu halten", berichtet der Insider gegenüber der Daily Mail.

Seit Presleys Tod stehen Cindy, Rande und seine Schwester Kaia Gerber (25) laut einem Familienvertrauten unter Schock und sind "unbeschreiblich traurig". Bereits zuvor hatte ein Insider Vorwürfe entschieden zurückgewiesen, Cindy und Rande hätten ihren Sohn während seines jahrelangen Kampfes mit psychischen Problemen und seiner Suchterkrankung nicht ausreichend unterstützt. "Sie waren immer für ihn da und taten alles, was sie konnten, um ihm zu helfen", hieß es laut People Magazine. "Die Familie war schon immer unglaublich eng verbunden, und Presley wurde zutiefst geliebt."

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber, März 2024

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber, 2017

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