Maskierte Männer stehlen Simone Biles' Luxus-Porsche

Ein Schockmoment für Simone Biles (29): Sie und ihr Ehemann Jonathan Owens (31) haben einen beängstigenden Vorfall an ihrem Zuhause in Chicago erlebt. Wie die Kunstturnerin auf TikTok öffentlich machte, drangen drei maskierte Männer auf das Grundstück des Paares ein. Dort stahlen die Täter Simones Porsche, dessen Wert bei rund 175.000 Euro liegt. Wann genau die Täter zuschlugen und auf welchem Weg sie auf das Anwesen gelangten, ist bislang nicht bekannt. Ebenso unklar blieb, ob Simone und ihr Ehemann Jonathan Owens zum Zeitpunkt des Diebstahls überhaupt zu Hause waren. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Der Luxuswagen tauchte inzwischen wieder auf. Die erfolgreiche Athletin bestätigte die Rückkehr ihres Autos in einem TikTok-Video und zeigte sich dabei betont knapp: "Ja, wir haben das Auto wiederbekommen. Also weiter zum nächsten." Nähere Angaben dazu, wo der Wagen gefunden wurde oder ob die mutmaßlichen Täter bereits ermittelt werden konnten, machte Simone zunächst nicht.

Als direkte Konsequenz ergriff das Paar Sicherheitsmaßnahmen: Simone und der NFL-Profi schafften sich unter anderem einen Dobermann an. Der Hund Remi gehört mittlerweile fest zur Familie und soll dem Paar zusätzliche Sicherheit geben. Weitere Einzelheiten zu dem Einbruch möchte Simone erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Über ihre turbulenten Erlebnisse konnte die Olympiasiegerin im Netz auch scherzen. "Ich glaube, ich brauche eine Realityshow. Die Dinge, die mir passieren, sind absoluter Wahnsinn", witzelte sie auf TikTok. Auch beim Thema Auto begann für die Sportlerin ein neues Luxuskapitel. Sie besichtigte mehrere hochpreisige Modelle und drehte Proberunden – darunter mit einem Audi RS Q8, einem Lamborghini und einem Porsche Cayenne GTS. Am Ende fiel die Entscheidung auf einen Lamborghini Urus, den sie stolz in den sozialen Medien präsentierte. Simone zeigte den neuen Wagen mit einem Foto und der kurzen Ansage: "Ich will schnell fahren."

Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art, den das Ehepaar erlebt hat. Während ihres Aufenthalts bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand versuchte ein Dieb, dem Footballprofi eine Einkaufstasche zu entreißen. Der Footballprofi hatte die Tasche allerdings fest um seine Hand gewickelt, sodass der Täter ohne Beute flüchten musste. Das verheiratete Paar zeigt seinen gemeinsamen Alltag regelmäßig in den sozialen Medien. Mit Dobermann Remi gehört nun ein weiterer tierischer Begleiter zu ihrem Alltag. Simone blickt zudem auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Sportkarriere zurück. Mit insgesamt 41 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zählt sie zu den erfolgreichsten Turnerinnen der Geschichte. Elf der Auszeichnungen holte sie bei den Olympischen Spielen, siebenmal stand sie dabei ganz oben auf dem Treppchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles in ihrem Porsche

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Der Dobermann Remi von Simone Biles

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Jonathan Owens mit Lamborghini Urus