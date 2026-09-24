Hayden Panettieres Freund berichtet von Lachgasmissbrauch

Nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) kommen neue Details über ihre langjährigen Probleme mit Suchtmitteln ans Licht. TMZ hat einen Bericht des Gerichtsmediziners veröffentlicht, in dem Angaben ihres Freundes Brian Hickerson zu ihrer Vorgeschichte mit Suchtmitteln festgehalten sind. Gegenüber den Ermittlern soll er nach dem Tod der Schauspielerin erklärt haben, dass sie seit Langem mit Drogen, Alkohol und Lachgas zu kämpfen hatte. Zudem soll Hayden erst wenige Wochen vor ihrem Tod eine Entzugsklinik in Malibu verlassen haben. Welche Behandlung sie dort erhielt und wie lange sie sich in der Einrichtung aufhielt, geht aus den Angaben nicht hervor. Die 36-Jährige starb am 16. August 2026 in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Als Todesursache wurde eine versehentliche Überdosis festgestellt.

Laut dem Bericht fanden ihr On-off-Partner Brian und sein Bruder die Schauspielerin auf einem Schlafsofa, wobei ihre Haut bereits tiefviolett angelaufen war. Als die Brüder sie nicht wecken konnten, verabreichten sie ihr das Notfallmedikament Narcan und riefen anschließend den Rettungsdienst. Bei der toxikologischen Untersuchung wurden mehrere Substanzen nachgewiesen: Fentanyl, Alprazolam – besser bekannt als Xanax –, der Muskelentspanner Methocarbamol sowie Quetiapin. Letzteres kommt unter anderem bei der Behandlung von bipolaren Störungen, Schizophrenie und schweren Depressionen zum Einsatz. Die US-Drogenbehörde DEA ermittelt laut TMZ weiterhin zu Haydens Tod. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehe ein mutmaßlicher Dealer aus Los Angeles.

Schlagzeilen rund um das Thema Lachgas hatte es bereits zu Lebzeiten der Schauspielerin gegeben. Im Mai 2026 soll Hayden während eines nur eintägigen Aufenthalts in Nashville rückfällig geworden sein und Alkohol sowie gleich mehrere Behälter mit industriellem Lachgas auf ihr Hotelzimmer bestellt haben. Mitarbeiter der Hotelsicherheit hätten die Lieferung jedoch abgefangen. Ihre Sprecherin und Freundin Kasey Kitchen wies die Vorwürfe damals entschieden zurück. Hayden habe den größten Teil ihres kurzen Aufenthalts geschlafen und sei während der Reise von einem privaten Sicherheitsdienst begleitet worden. Die nun bekannt gewordenen Aussagen von Brian gegenüber den Behörden zeichnen allerdings ein umfassenderes Bild ihrer Suchtvorgeschichte: Nach seiner Darstellung beschränkten sich Haydens Probleme nicht auf diesen öffentlich diskutierten Vorfall, sondern bestanden bereits über einen längeren Zeitraum.

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Imago Hayden Panettiere in einer Szene aus der NBC-Serie "Heroes", Staffel 1

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ActionPress Brian Hickerson und Hayden Panettiere, August 2018

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X.com / haydenpanettier Hayden Panettiere und ihre Tochter Kaya, Juni 2017