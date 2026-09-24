Nick Reiner fordert die Freigabe des Erbes seines Großvaters

Nick Reiner (33) kämpft aktuell um Geld, das ihm sein verstorbener Großvater Carl Reiner hinterlassen haben soll. Dabei geht es um mindestens 325.000 Dollar, die sich in einem Familientrust bei JPMorgan Chase befinden. Aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Nicks Anwälte diese Summe aus dem laufenden Streit um das übrige Trustvermögen herauslösen und für ihren Mandanten freigeben lassen wollen. Nick sitzt derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess – ihm wird vorgeworfen, seine Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70) getötet zu haben. Seine Verteidiger berufen sich bei ihrer Forderung auf eine Besonderheit des kalifornischen Erbunwürdigkeitsgesetzes. Demnach darf niemand finanziell von einer eigenen Straftat profitieren. Auf das Erbe seines Großvaters könne dieser Grundsatz ihrer Ansicht nach jedoch nicht angewendet werden, da Nick nicht beschuldigt wird, für Carls Tod verantwortlich zu sein.

Laut dem Schriftsatz wurden im Dezember 2024 mindestens 325.000 Dollar aus Carls Nachlass auf Nicks Trustkonto übertragen – rund ein Jahr vor dem mutmaßlichen Tod seiner Eltern. Möglicherweise seien darüber hinaus weitere Ausschüttungen aus dem Nachlass des Schauspielers in den Trust geflossen. Wie hoch diese zusätzlichen Beträge sein könnten und weshalb ihm das Geld nicht direkt ausgezahlt wurde, sei bislang allerdings unklar. Auch für Carls andere Enkelkinder soll der Nachlassplan vergleichbare Zuwendungen vorgesehen haben. Nicks Anwälte betonen laut TMZ zudem, dass das betreffende Vermögen weder von Rob noch von Michele stamme oder über die beiden an ihren Sohn gelangt sei. Selbst wenn das Geld ordnungsgemäß in den Familientrust eingezahlt worden sei, gebe es ihrer Argumentation zufolge deshalb keinen Grund, es aufgrund des Erbunwürdigkeitsgesetzes zu sperren. Carl starb im Juni 2020.

Nick muss sich wegen zweifachen Mordes ersten Grades vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Eltern im Dezember 2025 getötet zu haben. Der Sohn des Regisseurs plädierte auf nicht schuldig, ein Termin für den Prozess steht bislang noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County entschied inzwischen, auf die Forderung nach der Todesstrafe zu verzichten. Sollte Nick verurteilt werden, droht ihm dennoch eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Bei der Entscheidung gegen die Todesstrafe wurden neben erschwerenden und mildernden Umständen auch die Wünsche seiner Geschwister Jake (35) und Romy (28) berücksichtigt. Sein Großvater Carl gehörte jahrzehntelang zu den bekannten Persönlichkeiten Hollywoods und legte den Grundstein für eine Familie, die über drei Generationen hinweg in der Unterhaltungsbranche tätig war.

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Getty Images Nick Reiner mit Deputy Public Defender Kimberly Greene bei der Anklageverlesung in Los Angeles County Superior Court

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Getty Images Carl Reiner, Schauspieler

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Instagram / michelereiner Romy, Jake, Michele, Nick und Rob Reiner