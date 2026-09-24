Taylor Frankie Paul wirft Mormon-Wives-Cast Mobbing vor

Bei den Mormon Wives geht es derzeit hinter den Kulissen offenbar turbulenter zu als vor der Kamera. Nach ihrem angekündigten Rückzug aus der Hulu-Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" holt Taylor Frankie Paul (32) zum Rundumschlag gegen ihre Castkolleginnen aus. Auf Instagram erhebt die Influencerin schwere Vorwürfe: Fast die gesamte Besetzung habe sich gegen sie zusammengeschlossen, obwohl die Kolleginnen von ihren schwierigen vergangenen Monaten gewusst hätten. Besonders hart trifft sie offenbar, dass auch ihre Kinder zum Thema gemacht wurden. "Einige der Mädchen wissen, was ich durchgemacht habe, und dann drehen sie sich um und fallen mit ihren 'Statements' gemeinsam über mich her, obwohl sie wissen, dass es seit acht Monaten fortlaufenden Missbrauch durch das System gibt – zusätzlich zu dem, was ich bereits ertragen habe", schreibt sie. Und weiter: "Fast der gesamte Cast und noch weitere gehen auf mich los ... Über meine Kinder zu lachen, ist widerlich." Sie wirft ihren Mitstreiterinnen sinngemäß Mobbing und Heuchelei vor. Schließlich hätten manche Mütter selbst Fehler gemacht, für die sie ähnlich scharf verurteilt werden könnten.

Eine der Kolleginnen, die zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist Mikayla Matthews. Zuvor hatte sie angekündigt, nicht für eine sechste Staffel drehen zu wollen, sollte eine bestimmte Person zurückkehren. Damit war Taylor gemeint. Als Begründung führte sie ethische Bedenken an und betonte, dass schließlich auch Kinder betroffen seien. Nach Taylors Entscheidung stellte sie in einem Instagram-Statement klar: "Nein, ich werde nicht zurückkommen. Jeder muss das tun, was für ihn am besten ist, und ich war die Einzige, die sich aus vielen Gründen dazu entschieden hat, die Show zu verlassen – und natürlich auch wegen der jüngsten Nachricht vor ein paar Wochen." Ihre Sorgen habe Mikayla mehrfach bei den Verantwortlichen angesprochen. Weder diese Bedenken noch ihre Entscheidung hätten sich durch Taylors Rückzug geändert. Auch Whitney Leavitt wird nach der jüngsten Staffel nicht weitermachen.

Taylors Ausstieg war kurz zuvor öffentlich geworden. Nur etwa eine Woche nach der Nachricht über ihre geplante Rückkehr für Staffel sechs erklärte sie, wegen der massiven Spannungen mit mehreren Castkolleginnen nicht länger vor der Kamera stehen zu wollen. Im Hintergrund schwelt dabei weiter die Kontroverse um einen häuslichen Streit aus dem Jahr 2023: Ein Video zeigte, wie Taylor während einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) Hocker warf, während ihre Tochter sich im Raum befand. Laut der Quelle verschärften ein Sorgerechtsstreit und weitere Konflikte innerhalb der Besetzung die Situation zusätzlich. Eigenes Fehlverhalten räumt die Influencerin durchaus ein, die Reaktionen ihrer Kolleginnen empfindet sie jedoch als unverhältnismäßig. Auf Instagram erklärt sie: "Allerdings ist es eine Freude, mich zurückzuziehen, damit sie weitermachen können, denn ich habe mich fast selbst davon überzeugt, dass ich all diesen Schmerz verdiene – und bis zu einem gewissen Grad sind das absolut die Konsequenzen meines Handelns."

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026

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Getty Images Mikayla Matthews bei Unwell Las Vegas im The Cosmopolitan, 11. Oktober 2025

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026