Jamie Foxx scherzt über sein spätes Babyglück mit 58 Jahren

Jamie Foxx (58) erwartet noch einmal Nachwuchs. Seine Freundin Alyce Huckstepp ist schwanger – und der Schauspieler nimmt sein spätes Babyglück mit viel Humor. Bei einem Auftritt in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" verkündete er mit einem breiten Grinsen: "Ich bekomme ein Baby ... ich hab's immer noch drauf!" Auch den künftigen Familienalltag hat der Comedian schon vor Augen: "[Ich] werde bald wieder in der Bring-und-Abholschlange stehen", scherzte er in der Sendung. Ganz kalt ließ ihn die Entscheidung für weiteren Nachwuchs angesichts seines Alters allerdings nicht. "Ich war nicht wirklich unschlüssig, aber mit 58 ... ihr wisst, was ich meine?", räumte der Hollywoodstar in der Sendung ein.

Auch über seinen Gesundheitszustand sprach Jamie in der Show offen. Nach seinem Schlaganfall im Jahr 2023 gehe es ihm laut eigenen Aussagen inzwischen wieder blendend: "Ich fühle mich fantastisch. Ich habe einiges durchgemacht; ich wusste nicht, ob ich wieder hier sein würde", erklärte er bei "Jimmy Kimmel Live!". Die gesundheitliche Krise habe ihn emotionaler gemacht und seine Dankbarkeit verstärkt. "Ich weine schnell, und ich weine gerade, weil ich nicht dachte, dass ich all diese wunderbaren Menschen wiedersehen würde", erklärte Jamie vor dem Publikum. Auch seine Familie bemerke seine neue Haltung: "Manchmal sagt meine Tochter, ich sei zu dankbar, denn ich wäre beinahe gestorben, also bin ich einfach für alles so dankbar", erzählte er.

Jamie ist bereits Vater von Corinne Foxx (32) und Anelise Bishop, die aus früheren Beziehungen stammen. Gegenüber Access Hollywood hatte er betont, dass seine Töchter für ihn inzwischen wichtiger seien als der Glanz und Trubel Hollywoods. Mut für ein weiteres Baby machte ihm offenbar ein prominenter Kollege: Al Pacino (86) wurde im Juni 2023 mit seiner damaligen Partnerin Noor Alfallah (32) noch einmal Vater von Sohn Roman. Jamie hatte bereits zuvor erzählt, dass ihm die späte Vaterschaft des deutlich älteren Schauspielers einen Teil seiner Bedenken genommen habe.

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Getty Images Jamie Foxx im März 2024

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Instagram / corinnefoxx Corinne und Jamie Foxx, September 2024

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