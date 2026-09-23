Polizei fing Moderatorin Melissa Khalaj am Flughafen ab

Ein Rückflug bescherte Melissa Khalaj (37) einen ordentlichen Schreckmoment. Wie die Moderatorin jetzt im Podcast "Zahltag" ihres Sat.1-Kollegen Daniel Boschmann (45) erzählte, wartete nach der Ankunft bereits die Bundespolizei auf die Passagiere. Kurz nach der Landung habe das Flugpersonal eine entsprechende Durchsage gemacht: "Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie aussteigen, liebe Passagiere, die Polizei ist da, es wird jemand gesucht." Melissa habe zunächst noch überlegt, welcher vermeintlich hochkriminelle Mensch wohl gemeinsam mit ihr im Flugzeug gesessen habe. Beim Verlassen der Maschine kontrollierten die Beamten schließlich jeden Passagier einzeln – bis die Moderatorin an der Reihe war. "Wir haben sie", habe es plötzlich geheißen. Auch ihre mitreisende Mutter sei völlig überrascht gewesen und habe ihre Tochter entsetzt gefragt: "Was hast du getan?"

Der Grund für den Polizeieinsatz war allerdings kein Verbrechen, sondern ein kurioses Problem mit Melissas Ausweis. Die Moderatorin hatte das Dokument zuvor verloren und deshalb als gestohlen gemeldet. Nachdem sie ihren Ausweis wiederbekommen hatte, versäumte sie es offenbar, die zuständige Stelle darüber zu informieren. Das Dokument galt somit weiterhin als gestohlen und sorgte bei ihrer Einreise für die Kontrolle durch die Bundespolizei. Aus ihrem eigenen Fehler hat Melissa offenbar gelernt und gab ihren Zuhörern im Podcast direkt einen Rat mit auf den Weg: "Leute, falls ihr irgendwann mal euren Ausweis verlieren solltet und den als gestohlen meldet, dann müsst ihr, wenn ihr den wieder habt, Bescheid sagen, dass ihr den wiederhabt, und dürft nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe."

Mittlerweile kann Melissa offenbar mit etwas Abstand auf das damals beängstigende Erlebnis zurückblicken. Ihre Mutter bekam unmittelbar mit, wie die Beamten ihre Tochter aus der Reihe der Passagiere herausgriffen. Bekannt wurde Melissa 2007 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Popstars. Anschließend gehörte sie der Elektropopband Charly Bravo an. Seit 2014 ist die gebürtige Berlinerin vor allem als Moderatorin für sixx tätig und steht unter anderem für The Voice Kids und The Voice of Germany vor der Kamera. Darüber hinaus arbeitet sie auch fürs Radio: Bei Jam FM hat sie mit "Die Melissa Khalaj Show" ihr eigenes Format.

Anzeige Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Melissa Khalaj, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Khalaj in Berlin, 2017