Taylor Lautner und Ehefrau Taylor begrüßen ihr Baby Taylor

Bei Taylor Lautner (34) und seiner Ehefrau Taylor "Tay" Lautner (29) ist der Nachwuchs da. Das Paar ist zum ersten Mal Eltern geworden und darf sich über eine Tochter freuen. Das kleine Mädchen erblickte am 16. September 2026 das Licht der Welt und hört auf den Namen Lennon Taylor Lautner. Den Vornamen, den sich ihre Eltern teilen, trägt sie damit ebenfalls als zweiten Vornamen. Eine Woche nach der Geburt machte Tay die zuckersüße Nachricht auf Instagram publik. "Eine Woche, in der wir unsere süße, kleine Lenny lieben. Lennon Taylor Lautner. 16.09.2026", schrieb sie zu dem Posting.

Auf dem Schnappschuss zeigt die frischgebackene Mama erstmals ihr Baby. In einem hellen Strampler sind die winzige Hand des Neugeborenen sowie sein Ohr und dunkle Haare zu sehen. Das Gesicht des Mädchens teilen die Eltern nicht mit der Öffentlichkeit. Trotzdem freuen sich zahlreiche Fans über den niedlichen Schnappschuss. "Sie ist perfekt!", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Außerdem lautet es: "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch!" Zahlreiche User schwärmen wiederum von der Namenswahl und meinen: "Lennon Taylor ist SO ein guter Name, oh mein Gott!", "Ich LIEBE diesen Namen! Alles Gute, Mama!" oder "Ihr Name ist perfekt. Glückwunsch!"

Neupapa Taylor äußerte sich in dem gemeinsamen Social-Media-Beitrag zunächst nicht noch einmal mit eigenen Worten zur Geburt seiner Tochter. Dass der Name der beiden im Rennen sein könnte, hatte Tay schon während ihrer Schwangerschaft angedeutet. Im Podcast "Call Her Daddy" wurde sie von Gastgeberin Alex Cooper (32) gefragt, ob der Name Taylor zur Auswahl stehe. "Vielleicht ist er in der Auswahl. Wir werden es herausfinden, wenn das Baby da ist", antwortete die Influencerin damals. Am Ende fand das Paar eine Lösung, die beide Varianten vereint: Mit Lennon als erstem und Taylor als zweitem Vornamen greift der Name der Kleinen den gemeinsamen Namen ihrer Eltern auf – ohne dass die Tochter nun ebenfalls in erster Linie Taylor heißt.

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Instagram / taylautner Taylor und schwangere Ehefrau Tay Lautner

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Instagram / taylautner Lennon Taylor Lautner, die Tochter von Taylor und Tay Lautner

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Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022