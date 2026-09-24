Frisch verliebt: Lindsey Vonn zeigt sich mit Matthieu Bailet

Lindsey Vonn (41) zeigt ihr Beziehungsglück ganz offen: Die Ski-Ikone veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram eine Reihe von Sommer- und Urlaubsaufnahmen, auf denen sie gemeinsam mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet zu sehen ist. Der schöne Liebesbeweis: Auf einem der Fotos küssen sich die beiden innig in einem Pool, während sich im Hintergrund eine Bergkulisse auftut. Auch die übrigen Schnappschüsse lassen wenig Raum für Interpretationen. Auf einem Bild steht das Paar auf einem Felsen im Meer, Matthieu legt dabei seine Hand um Lindseys Taille. Eine weitere Aufnahme zeigt die beiden gemeinsam in einer Hängematte über dem Wasser. Dazu schrieb die Sportlerin schlicht: "Es ist Zeit für einen Sommerrückblick... Teil 1." Bislang hatte sich die Amerikanerin zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus nicht geäußert.

Damit dürften monatelange Spekulationen ein Ende gefunden haben. Bereits im Mai waren Lindsey und Matthieu gemeinsam in New York unterwegs gewesen und hatten dort unter anderem eine Broadwayshow besucht. Damals hieß es, sie steckten zu diesem Zeitpunkt noch in der Kennenlernphase. Passend zu den verliebten Fotos unterlegte die Skirennfahrerin ihre Bilderstrecke mit dem Song "So Easy (To Fall In Love)" von Olivia Dean. In der Kommentarspalte meldeten sich auch prominente Freunde zu Wort und zeigten sich begeistert von dem Liebes-Outing. Tennisspielerin Sloane Stephens brachte es auf den Punkt und schrieb sinngemäß: "Offizielles Liebes-Outing!" Zahlreiche weitere User schlossen sich den Glückwünschen unter dem Beitrag an.

Neben der frischen Liebe verbindet Lindsey und Matthieu vor allem eine gemeinsame Leidenschaft: der Skisport. Beide sind in den schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G zu Hause. Der Franzose hat bereits 115 Weltcuprennen bestritten und fuhr in der vergangenen Saison im Super-G wieder unter die besten 30. Auch Lindsey hat ihre sportlichen Ziele wieder fest im Blick. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo arbeitet sie an ihrem Comeback und befindet sich im Aufbautraining. Zwischen den romantischen Pärchenfotos ließ sie ihre Fans deshalb auch an ihrem Alltag abseits der Zweisamkeit teilhaben: Einige Aufnahmen zeigen sie bei Trainingseinheiten und geben Einblicke in den aktuellen Stand ihrer Genesung.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und Matthieu Bailet

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Getty Images Matthieu Bailet beim Super-G des Weltcups in Val Gardena, 2025

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und Matthieu Bailet