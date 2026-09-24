"Physint": Bill Skarsgård startet als Videospiel-Held durch

Bill Skarsgård (36) wechselt von der Filmkulisse in die digitale Welt: Der Schauspieler übernimmt eine Hauptrolle in "Physint", dem kommenden Action-Spionage-Spiel von Gamedesigner Hideo Kojima und dessen Studio Kojima Productions. Wie The Blast exklusiv berichtet, wurde die Besetzung während des Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast bekannt gegeben. Bill selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu seinem neuen Projekt geäußert. In "Physint" soll nicht nur sein digitales Abbild zu sehen sein, sondern auch seine schauspielerische Leistung wird eine wichtige Rolle spielen. Zum weiteren Ensemble gehören Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe. Für den Schweden ist es offenbar die erste größere Rolle in einem Videospiel, einem Medium, in dem er bislang kaum Erfahrung gesammelt hat.

Genau das hielt Hideo Kojima offenbar nicht davon ab, den "ES"-Star für sein neues Projekt gewinnen zu wollen. "Wir sind beide seit Langem Fans der Arbeit des anderen und haben beschlossen, dieses neue Abenteuer gemeinsam anzugehen", erklärte der Entwickler bei der Ankündigung von "Physint". Bereits Anfang 2026 hatten Kostümproben, Scans und Kameratests mit Bill und Charlee stattgefunden. "Die Kostümproben, Scans und Kameratests, die wir Anfang dieses Jahres mit Bill und Charlee durchgeführt haben, haben mir enormes Vertrauen in die Ausrichtung des Projekts gegeben", führte Hideo weiter aus. Kojima Productions bezeichnet "Physint" als dritte selbst entwickelte Marke und als Höhepunkt von Hideos 40-jähriger Laufbahn. Mit moderner Technik, einem prominenten Cast und Xbox als neuem Publishingpartner soll das Spiel das Actionspionagegenre neu definieren. Im Netz reagierten Fans begeistert: Einige hatten offenbar eher mit Robert Pattinson (40) gerechnet, andere lobten vor allem Bills Darstellung des Pennywise.

Bekannt wurde Bill vor allem durch seine Rolle als Horrorclown Pennywise in den "Es"-Filmen. Für die Spin-off-Serie "Es: Welcome to Derry" schlüpfte er später erneut in das Kostüm. Nach der inzwischen bestätigten Verlängerung um eine zweite Staffel soll er laut The Blast auch darin wieder als Pennywise zu sehen sein. Sein Repertoire beschränkt sich jedoch längst nicht auf das Horrorgenre: In "John Wick: Kapitel 4" spielte er den Gegenspieler Marquis Vincent de Gramont. Mit "Physint" kommt nun erstmals eine größere Rolle in einem Videospiel hinzu. Auch abseits seiner eigenen Karriere gehört Bill zu einer Schauspielerfamilie, zu der unter anderem sein älterer Bruder Alexander Skarsgård (50) gehört. Anfang 2026 verriet Bill gegenüber The Blast, dass die prominenten Familienmitglieder über einen gemeinsamen Gruppenchat miteinander in Kontakt bleiben.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Mosquito Bowl" im Soho Hotel in London: Bill Skarsgård

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IMAGO / Avalon.red Bill Skarsgård als Pennywise in "Es: Welcome to Derry", 2025

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Imago Bill Skarsgård bei der Weltpremiere von "ES Kapitel 2" in Los Angeles, August 2019