Florian Silbereisen verrät Wiesn-Trick für starkes Festbier

Auf dem Münchner Oktoberfest gehört Florian Silbereisen (45) auch 2026 wieder zu den prominenten Gästen – und das mit einem guten Plan, der langes Durchhalten ermöglichen soll. Statt sich über den Wiesntag hinweg durch die Maßkrüge zu arbeiten, gönnt sich der Moderator nur zwei Festbiere: eines zum Start und eines zum Abschluss. Dass das Bier auf der Wiesn es in sich hat, weiß der Schlagerstar genau. "Man muss schon aufpassen und vor allen Dingen viel Wasser dazwischen trinken. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das Festbier doch stärker als ein normales Bier ist", erklärte er gegenüber Schlager.de. Mit Blick auf seinen Termin am nächsten Tag stellte er zudem klar: "Heute werde ich mich sehr zurückhalten, weil ich morgen wieder arbeiten muss."

Dazwischen greift der Entertainer ganz bewusst zu reichlich Wasser. Der Grund für die Zurückhaltung ist ein ganz praktischer: Schon am Tag darauf steht für ihn wieder Arbeit an. Den Festtag bei Sonnenschein und bester Volksfeststimmung verbringt er dabei nicht allein, sondern gemeinsam mit seinem engen Freund Gerry Friedle, besser bekannt als DJ Ötzi (55). Ein Neuling auf der Wiesn ist Florian ohnehin nicht. Nach eigenen Angaben kommt er schon seit seiner Kindheit immer wieder auf das Volksfest und verbindet damit entsprechend viele Erinnerungen. 2023 war er gemeinsam mit Andreas Gabalier (41) bei der Festeröffnung im Schottenhamel-Festzelt dabei, 2025 traf er dort auf Jürgen Drews (81). Und auch damals hatte er bereits ein Rezept für einen langen Festtag parat: "Schönes Frühstück, ein Wasser, Grundlage schaffen und dann wird's schön", sagte er gegenüber Bunte.

Besonders viel Freude bereitet dem Moderator seine diesjährige Begleitung. "Mein lieber Freund Gerry ist mit dabei. Total schön. Ich freu mich", schwärmte er gegenüber Schlager.de. Die Beziehung zwischen den beiden Musikern ist von einer jahrelangen Freundschaft geprägt. DJ Ötzi beschrieb seinen Kumpel kürzlich mit den Worten: "Er ist ein total verlässlicher Freund und würde für mich durchs Feuer gehen." Als Beleg dafür nannte der Sänger Florians Anreise zu seiner Veranstaltung "Mountain Mania": Der Moderator kam damals direkt von den Dreharbeiten zu "Das Traumschiff" in Neuseeland nach Deutschland und nahm dafür mehr als 18.000 Kilometer und rund 50 Stunden Reisezeit auf sich. DJ Ötzi weiß zudem die humorvolle Seite seines Freundes zu schätzen: "Florian ist immer für einen lustigen Spruch zu haben und versteht es auch, mich aufzumuntern."

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Getty Images / Hannes Magerstaedt Heino, DJ Ötzi, Vanessa Mai und Florian Silbereisen beim Oktoberfest 2016

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THÜRINGEN PRESS / Action Press Florian Silbereisen und DJ Ötzi