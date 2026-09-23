Zufall? Gender-Reveal-Deko lässt Leyla Heiters Fans rätseln

Ein kleines Detail in einer Instagram-Story von Leyla Heiter (30) hat bei ihren Followern für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Eigentlich zeigte der Realitystar nur ein Plüschschwein – doch im Hintergrund war offenbar eine Konfettikanone zu sehen. Die Kanone ist in Blau und Rosa gehalten und trägt die Aufschrift "Girl or Boy?". Solche Produkte kommen üblicherweise bei Gender-Reveal-Partys zum Einsatz, um das Geschlecht eines Babys zu verkünden. Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche sofort zu brodeln begann und die Fans nun rätseln, ob Leyla und ihr Ehemann Mike Heiter (34) Nachwuchs erwarten. Bestätigt ist bislang allerdings weder, dass es sich wirklich um Gender-Reveal-Deko handelt, noch dass der Gegenstand überhaupt den beiden gehört.

Der eigentliche Star der Aufnahme sollte jedoch das kuschelige Schweinchen sein. Leyla und Mike hatten das Plüschtier anlässlich ihres Umzugs erhalten. "Haben wir als Einweihungsgeschenk bekommen, weil ich kein Echtes bekomme", erklärte sie ihren Followern auf Instagram. Kurz zuvor hatte das Paar seine Community wissen lassen, dass es sich auf Mallorca ein Traumhaus gekauft hat. Die Baleareninsel soll künftig als Zweitwohnsitz dienen. Warum die Wahl ausgerechnet auf Mallorca fiel, verriet Leyla gegenüber Bild: "Weil uns einfach diese Lebensqualität wichtig ist. Wir wollen unbedingt in die Sonne, einen Strand in der Nähe haben, Palmen sehen - aber trotzdem nicht so weit weg von der Familie sein. Da ist Mallorca der perfekte Ort." Mit dem neuen Zuhause beginnt für die Eheleute damit ein weiterer gemeinsamer Lebensabschnitt.

Dass die Spekulationen um Nachwuchs so schnell hochkochen, kommt nicht von ungefähr. Aus ihrem Kinderwunsch hatte Leyla in der Vergangenheit nie ein Geheimnis gemacht. Bereits kurz nach der Hochzeit mit Mike sprach sie offen darüber, dass sich die beiden ein gemeinsames Baby wünschen und aktiv an ihrer Familienplanung arbeiten. Anfang 2026 teilte sie auf Instagram sogar das Foto eines Schwangerschaftstests – das Ergebnis fiel damals allerdings negativ aus. Danach wurde es rund um das Thema Babyplanung deutlich stiller: Öffentlich äußerten sich Leyla und Mike zu ihren Kinderwünschen kaum noch. Ob die nun entdeckte Dekoration im Hintergrund tatsächlich etwas mit eigenem Nachwuchs zu tun hat, ist weiterhin völlig offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter haben ein Haus auf Mallorca gekauft

Anzeige Anzeige

Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin