Prinz William übernimmt eine besondere Geste von Mama Diana

Prinz William (44) hat sich offenbar eine besondere Angewohnheit seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) abgeschaut. Wie Marie Claire berichtet, fällt bei dem britischen Thronfolger ein kleines Detail auf, sobald er auf andere Menschen trifft: Obwohl William von stattlicher Statur ist, macht er sich im Gespräch bewusst kleiner und beugt sich leicht zu seinem Gegenüber hinunter. "Er ist groß gebaut, aber das Interessante ist, dass er seine Körpergröße oft verringert, wenn er mit Menschen spricht", erklärte Körperspracheexperte Darren Stanton. Genau diese Haltung habe auch Diana bei ihren Begegnungen eingesetzt. Für sie war es eine Möglichkeit, anderen mehr Sicherheit zu geben und trotz ihrer royalen Stellung echte Nähe herzustellen.

Darren betonte gegenüber Marie Claire, dass diese Geste zwar kaum auffalle, aber auch für Prinzessin Diana typisch gewesen sei. "Sie beugte sich leicht hinunter, damit sich die Menschen wohler fühlten, und schuf so ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit, anstatt sie zu überragen", erklärte der Experte für nonverbale Kommunikation. Seiner Einschätzung nach vermittelt William damit wie einst seine Mutter, dass ihm der unmittelbare Kontakt zu anderen Menschen wichtig ist. Auch Adelsexpertin Jennie Bond nimmt bei William eine auffallend ungezwungene und zugängliche Art wahr. Bei öffentlichen Terminen macht er demnach Selfies mit Wartenden und hält mitunter sogar selbst die Kamera, wenn Fans vor Aufregung nervös werden. "William macht ganz offensichtlich etwas sehr richtig. Seine ungezwungene, zugängliche Art, seine Arbeit zu machen, kommt bei der Öffentlichkeit gut an", sagte sie dem Mirror.

Dass ihr ältester Sohn eines Tages König werden würde, soll Prinzessin Diana bereits früh erkannt haben. "Ich glaube, William ist ganz in Ordnung. Das Land hat großes Glück, ihn zu haben", sagte sie laut Mirror einst im Gespräch mit Royalreporterin Jennie. Diana kam am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in einem Pariser Tunnel ums Leben. William war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt, sein jüngerer Bruder Prinz Harry (42) zwölf.

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