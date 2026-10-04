Kate Hudsons Tochter Rani Rose sieht ihr verblüffend ähnlich

Wie die Mutter, so die Tochter – das trifft auch auf Kate Hudson (47) und ihre jüngste Tochter Rani Rose zu. Anlässlich des achten Geburtstags der Kleinen am 2. Oktober veröffentlichte die Schauspielerin eine Reihe an Fotos und Videos auf Instagram, auf denen das Duo in Feierlaune zu sehen ist. Auf den Aufnahmen stehen sie gemeinsam in der Küche und backen, auf einem weiteren Schnappschuss kuschelt sich das Geburtstagskind strahlend zwischen Kate und ihren Papa Danny Fujikawa (40). Ein Detail dürfte den Followern dabei besonders ins Auge gesprungen sein: Mit ihren langen Haaren, dem offenen Lächeln und ihren Gesichtszügen sieht die Achtjährige ihrer berühmten Mutter verblüffend ähnlich.

Zu den Bildern teilte Kate noch ein paar liebevolle Worte: "Unser Geburtstagskind! Rani Rose, unser Baby, ist 8! Unser kleines tanzendes, lesendes, hautpflegebegeistertes, pferdeliebendes, eingefleischtes Harry-Potter-Fan-Kuschelmonster – wir lieben dich so sehr!" Zahlreiche befreundete Berühmtheiten wie Hilary Swank (52), Amanda Kloots (44) oder Sara Foster (45) gratulierten Rani daraufhin zum Geburtstag oder schwärmten von den süßen Aufnahmen der frischgebackenen Achtjährigen.

Rani, ausgesprochen "Ronny", kam im Oktober 2018 als gemeinsames Kind von Kate und dem Musiker Danny Fujikawa zur Welt. Ihr Rufname ist in der Familie von besonderer Bedeutung – die Kleine wurde nach ihrem Großvater väterlicherseits benannt. Ron Fujikawa hieß Dannys Vater. "Ron war der außergewöhnlichste Mensch, den wir alle schmerzlich vermissen. Sie nach ihm zu benennen, ist eine Ehre", erklärte Kate damals bei der Verkündung von Ranis Geburt auf Instagram.

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Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Roni Rose

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Instagram / katehudson Kate Hudsons Tohter Roni Rose

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Instagram / katehudson Kate Hudson mit Familie im Urlaub, 2026, Instagram