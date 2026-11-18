Für Russell Brand (51) könnte es hinter Gittern schon bald deutlich ungemütlicher werden. Wie ein Insider gegenüber dem Radiosender LBC verriet, soll der Comedian nach nur wenigen Tagen im vergleichsweise angenehmen HMP Littlehey erneut verlegt werden. Sein nächster Aufenthaltsort wäre dann das HMP Isle of Wight. Das Gefängnis gehört zur Sicherheitskategorie B und ist damit strenger gesichert als seine derzeitige Anstalt der Kategorie C. Der Grund dafür ist offenbar eine Nachricht, die Russell aus der Haft verbreiten ließ. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39) trug diese in der gemeinsamen YouTube-Sendung "Sunday Service with the Brands" vor. Häftlinge dürfen jedoch keine anderen Personen damit beauftragen, ihre Erklärungen zu veröffentlichen. Der Grund: Öffentliche Aussagen sollen die Opfer nicht zusätzlich belasten. Das britische Justizministerium prüft nun, ob ein Regelverstoß vorliegt. Bestätigt wurde die Verlegung bislang nicht. Sollte sie erfolgen, wäre das Gefängnis auf der Insel bereits Russells dritte Anstalt innerhalb von weniger als zwei Wochen.

Seit dem 9. November verbüßt der Schauspieler eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren. Das Southwark Crown Court hatte ihn wegen Vergehen an vier Frauen schuldig gesprochen, die sich zwischen 2004 und 2009 ereignet hatten. Zunächst kam Russell in das Londoner HMP Wandsworth, das als schwierig und gefährlich gilt. Am 13. November wurde er dann rund 145 Kilometer weiter ins HMP Littlehey verlegt. Laut The Sun zeigte sich das Personal über den schnellen Wechsel verwundert: Vergleichbare Täter blieben demnach üblicherweise zwei bis drei Jahre in einer Kategorie-B-Anstalt, bevor sie in eine weniger streng gesicherte Einrichtung verlegt würden. In Littlehey werden unter anderem Yoga und ein Chor angeboten. Das HMP Isle of Wight ist dagegen eine spezialisierte Kategorie-B-Anstalt für Männer mit ähnlichen Verurteilungen. Im März 2026 waren dort 961 Häftlinge untergebracht. Am Dienstag sollen die Behörden darüber beraten haben, Russell wieder in die Kategorie A oder B einzustufen. Auch eine Verlegung in das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield stand zur Debatte, wurde wegen der dortigen Gefahren jedoch wieder verworfen.

In seiner Botschaft, die Laura vorlas, beteuerte Russell erneut seine Unschuld. "Ich bin der Straftaten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig", hieß es in dem Statement, das auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal zu hören war. Außerdem gewährte er Einblicke in seinen Gefängnisalltag. Die laufende Untersuchung könnte für das Ehepaar neben einer möglichen Verlegung weitere Konsequenzen haben: Telefonate und Besuche könnten heruntergefahren oder künftig streng überwacht werden. Laut den Gefängnisregeln benötigen Insassen die Erlaubnis der Anstaltsleitung, wenn Interviews oder Telefonate ausgestrahlt werden sollen. Bei Verstößen reichen die möglichen Strafen vom Entzug der Telefon- und Fernsehprivilegien bis hin zur Einzelhaft. Russell weist weiterhin jedes Fehlverhalten zurück und betont, dass seine sexuellen Kontakte einvernehmlich gewesen seien. Neben den bereits verhandelten Fällen haben inzwischen sechs weitere Frauen Vorwürfe gegen ihn erhoben. Daraus könnten weitere Anklagen entstehen.

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Getty Images Russell Brand, Mai 2025

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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