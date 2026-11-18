Daniela Büchner (48) hat mit ihren offenen Worten über die emotionale Gewalt, die sie erlebt hat, offenbar viele Menschen erreicht. Wie der Realitystar nun in ihrer Instagram-Story berichtet, hat sie seit dem Beitrag über ihre toxische Beziehung eine regelrechte Flut an Nachrichten erhalten. Zahlreiche Menschen hätten sich bei ihr gemeldet, um ihre eigenen Erfahrungen mit ihr zu teilen. Darunter seien nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer gewesen. Sie alle hätten ihr in den vergangenen Tagen erzählt, dass sie Ähnliches gerade selbst durchlebten oder in der Vergangenheit durchstehen mussten. Die Reaktionen ihrer Community gehen der fünffachen Mutter sichtlich nahe. In ihrem Post richtet sie deshalb dankbare Worte an all jene, die sich ihr anvertraut haben. Dass so viele Menschen den Mut gefunden haben, über ihre schmerzhaften Erlebnisse zu sprechen, scheint die Influencerin tief zu bewegen.

"Ich bin wirklich sprachlos darüber, wie viele Menschen sich in ähnlichen Situationen befinden oder selbst schon solche Erfahrungen machen mussten", schreibt Daniela mit Blick auf die zahlreichen Zuschriften. Weiter erklärt sie: "Wie viele Frauen, aber auch Männer, sich mir in den letzten Tagen geöffnet und ihre ganz persönlichen Geschichten mit mir geteilt haben, hat mich sehr berührt. Danke für euer Vertrauen!" Doch nicht nur persönliche Schicksale erreichten ihr Postfach. Viele ihrer Follower haben offenbar auch noch zahlreiche Fragen zu dem Thema. Deshalb lädt Daniela nun in ihrer Story zu einer Fragerunde ein. So gibt sie ihren Fans die Möglichkeit, sich weiter mit ihr über das heikle Thema auszutauschen.

Dass sie in den vergangenen Jahren in einer toxischen Beziehung gelebt hatte, machte Daniela erst vor wenigen Tagen öffentlich. Dabei habe sie nicht nur emotionale, sondern auch körperliche Gewalt erfahren. Ausgerechnet ein Mensch, der ihr eigentlich Liebe und Geborgenheit hätte schenken sollen, habe sie ihren Angaben nach immer wieder beleidigt und erniedrigt. Wie die Influencerin schilderte, sei sie von ihm systematisch kleingemacht worden. Lange Zeit habe sie darüber geschwiegen. Der Grund dafür sei vor allem Scham gewesen, aber auch die Angst, verurteilt oder bloßgestellt zu werden. Selbst vor den Menschen, die ihr am nächsten stehen, habe sie ihren Kummer verborgen. Nach außen hin habe Daniela trotz allem weiter funktioniert: Sie habe gearbeitet und in die Kameras gelächelt, ohne dass jemand bemerkt habe, wie schlecht es ihr tatsächlich ging.

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Imago TV-Star Daniela Büchner, September 2026

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Imago Daniela Büchner im September 2026 in Köln

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