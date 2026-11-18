Jennifer Love Hewitt (47) und Brian Hallisay (48) gehen seit 13 Jahren gemeinsam durchs Leben. Jetzt hat die Schauspielerin verraten, was ihre Ehe für sie bis heute so romantisch macht: Beide entscheiden sich jeden Tag ganz bewusst füreinander. Im Interview mit People erklärte die "Ghost Whisperer"-Darstellerin, dass sie es nicht als selbstverständlich ansehe, dass ihr Mann sie wählt. Vielmehr wolle sie sich diese Entscheidung immer wieder aufs Neue verdienen. "Für uns ist es jeden Tag eine Entscheidung. Das ist der romantische Teil. Ich erwarte nie, dass er sich für mich entscheidet. Ich möchte mir diese Entscheidung jeden Tag verdienen", sagte Jennifer. Wie in jeder Beziehung gebe es auch bei ihnen Höhen und Tiefen. Dennoch bekomme sie noch immer Herzklopfen, wenn sie an Brian denke. Besonders wenn die beiden längere Zeit voneinander getrennt seien, werde ihr bewusst, wie sehr sie seine Nähe vermisse.

"Ich möchte immer noch, dass er genau dort ist. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, wir fühlen uns einfach glücklich und machen weiter", schwärmte Jennifer. Brian sei für sie nicht nur ein liebevoller Partner und ein großartiger Vater, sondern auch ein Mensch mit einem guten Herzen. Eine solche Unterstützung habe sie in ihrer eigenen Kindheit nicht erfahren. Umso mehr wisse sie es heute zu schätzen und empfinde es als großes Glück. Schon 2024 hatte die Schauspielerin dem Magazin erzählt, dass es für das Paar nicht immer leicht sei, Zeit zu zweit zu finden. Mit drei Kindern, Vollzeitjobs und zahlreichen weiteren Verpflichtungen gehe es ihnen da wie vielen anderen Eltern. An ihrer Haltung ändere der turbulente Alltag aber nichts: "Aber ich wache wirklich auf und entscheide mich jeden Tag für Brian, und ich würde mich jedes Mal für ihn entscheiden." Auch kleine Reibereien könnten daran nicht rütteln. "Ich empfinde wirklich so, selbst wenn er mich verrückt macht. Und er entscheidet sich weiterhin für mich, Gott sei Dank", fügte sie damals hinzu.

Jennifer und Brian begegneten sich 2011 erstmals bei gemeinsamen Dreharbeiten. Zwei Jahre später, im November 2013, folgte die Hochzeit der beiden Schauspieler. Mittlerweile ist ihre Familie auf fünf Mitglieder angewachsen: Das Paar hat eine Tochter namens Autumn und die beiden Söhne Atticus und Aidan. Zu besonderen Anlässen gewährt Jennifer ihren Followern auf Instagram hin und wieder einen Einblick in ihr Familienleben. So teilte sie im vergangenen Jahr zum zwölften Hochzeitstag elegante Pärchenfotos. Darauf waren sie und ihr Mann ganz in Schwarz gekleidet und innig vereint zu sehen. Bei dieser Gelegenheit schwärmte die Schauspielerin öffentlich von Brian und bezeichnete ihn als ihren Traummann. Mit ihren jüngsten Aussagen bekräftigt sie diese Liebeserklärung und macht deutlich, wie glücklich sie mit ihrer Ehe und dem gemeinsamen Familienleben ist.

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Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt ist nun Blondine

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Instagram / jenniferlovehewitt Brian Hallisay und Jennifer Love Hewitt, 2025

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