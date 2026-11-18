Kendall Jenner (31) und Jacob Elordi (29) gehen in ihrer Beziehung offenbar den nächsten Schritt. Das Model und der Schauspieler haben gemeinsam einen Dalmatinerwelpen adoptiert und sind nun beide stolze Besitzer des kleinen Vierbeiners. Den tierischen Familienzuwachs bestätigte ein Insider gegenüber People. Demnach teilen die beiden ihre Leidenschaft für Hunde schon seit längerer Zeit. "Sie sind beide riesige Hundeliebhaber. Das ist etwas, das sie miteinander verbunden hat", erklärte die Quelle. Kendall und Jacob sollen bereits jetzt völlig vernarrt in ihren neuen Mitbewohner sein. Ein entscheidendes Detail behalten sie allerdings noch für sich: Wie der Welpe heißt, ist bislang nicht bekannt. Weder das Model noch der Schauspieler haben den Namen des Hundes bisher öffentlich verraten. Auch der Insider hielt sich in diesem Punkt bedeckt und ließ offen, auf welchen Namen das Paar den Dalmatiner getauft hat.

Der Insider verriet dem Magazin außerdem: "Sie sind beide schon ganz verliebt in ihren neuen Welpen." Für Kendall und Jacob ist der gemeinsame Hund ein weiterer Meilenstein in einer Beziehung, die erst seit einigen Monaten öffentlich für Gesprächsstoff sorgt. Die beiden wurden im Frühjahr 2026 erstmals miteinander in Verbindung gebracht: Im März sollen sie gemeinsam die Vanity Fair Oscar Party besucht haben. Im April wurden sie dann zusammen beim Coachella gesehen. Es folgten weitere gemeinsame Auftritte auf Hawaii, bei einem Date in Montecito und in Japan. Im Juni reiste das Paar schließlich in Jacobs Heimat Australien. Dort wurden die beiden bei einer Wanderung in Byron Bay fotografiert – mit dabei war auch der Hund des "Wuthering Heights"-Hauptdarstellers. Nur wenige Tage später feierte Jacob seinen 29. Geburtstag.

Kendall soll ihre Beziehung zu Jacob sehr ernst nehmen. Insidern zufolge kann sich das Model tatsächlich vorstellen, ihn zu heiraten. Besonders schätze sie seine reife und bodenständige Art. Der 29-Jährige wirke gefestigt und vermittle ihr dadurch ein Gefühl von Sicherheit, heißt es. Auch in Kendalls Umfeld scheint der Schauspieler gut anzukommen. Ihre Familie und ihr Freundeskreis sollen Jacob herzlich aufgenommen haben und hinter der Beziehung der beiden stehen. Der gemeinsam adoptierte Dalmatiner passt zu der Tierliebe, die das Paar verbindet. Mit dem Welpen bekommt der Alltag von Kendall und Jacob nun also tierischen Zuwachs. Ob die beiden den Namen des kleinen Vierbeiners noch verraten werden, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

Anzeige Anzeige