Gwen Stefani (57) sorgt mit ihrem jüngsten Auftritt im Netz für heftige Reaktionen. Bei der diesjährigen Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame im Peacock Theater in Los Angeles stand Gwen Stefani gemeinsam mit ihrem No-Doubt-Kollegen Tony Kanal (56) auf der Bühne. Zusammen ehrten sie Rocklegende Billy Idol (70) und nahmen ihn in die Ruhmeshalle auf. Über ihre musikalische Leistung wurde im Netz anschließend allerdings kaum gesprochen. Viele Fans diskutierten vor allem über Gwens Aussehen, das sich ihrer Ansicht nach stark verändert hat. Die Rock and Roll Hall of Fame teilte auf Instagram einen Beitrag mit Gwens Look auf dem roten Teppich. In den Kommentaren darunter gingen einige Nutzer hart mit der Musikerin ins Gericht. "Sie ist nicht wiederzuerkennen. Was für eine Verschwendung", schrieb einer von ihnen, wie The Blast berichtet.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Gwen Stefani mit ihrem Aussehen für Aufsehen gesorgt. Fotos von ihrem Besuch beim Konzert ihres Sohnes Kingston Rossdale (20) im The Troubadour in West Hollywood lösten ebenfalls Diskussionen aus. Auch damals äußerten Nutzer in den sozialen Netzwerken, die Sängerin sei kaum wiederzuerkennen. Ein Nutzer bezeichnete ihren Anblick als "deprimierend". Andere Nutzer verglichen Gwens Aussehen mit dem sogenannten "Mar-a-Lago-Gesicht". Der Begriff stammt aus dem Netz und beschreibt eine kosmetische Ästhetik, die mit Frauen aus dem politischen Umfeld von US-Präsident Donald Trump (80) in Verbindung gebracht wird. Dazu sollen volle Wangen, üppige Lippen, eine glatte Stirn und eine markante Kieferpartie gehören, außerdem Bräune und starkes Make-up, wie The Blast berichtet. Ein Reddit-Nutzer schrieb: "Ich LIEBE den Begriff Mar-a-Lago-Gesicht. Er beschreibt die Menschen, auf die er angewendet wird, SO treffend." Ein anderer User behauptete auf derselben Plattform über Gwen: "Sie würde alles tun, um 'jung' zu bleiben."

Über mögliche Schönheitsbehandlungen von Gwen Stefani wird schon seit Jahren spekuliert. Die Sängerin selbst hat sich jedoch nie zu etwaigen Eingriffen geäußert oder eine Schönheitsoperation bestätigt. Entsprechende Vermutungen bleiben daher unbelegt. Ihr jugendliches Erscheinungsbild erklärte sie in der Vergangenheit vor allem mit ihrer Lebensweise und einer konsequenten Hautpflege. "Die eine Hautpflegeregel, die ich liebe, besonders seit ich älter geworden bin, ist Feuchtigkeit", erklärte sie in einem Interview mit dem Magazin Forbes. "Ich mag es, wenn meine Haut besonders frisch und strahlend aussieht, statt matt, übermäßig trocken und abgepudert", fügte die Musikerin hinzu.

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Getty Images Gwen Stefani bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2026

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Getty Images Gwen Stefani bei der Premiere von "Oh. What. Fun." in der Alice Tully Hall in New York am 2. Dezember 2025

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