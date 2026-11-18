Johnny Depp (63) hat fernab von Hollywood einen Ort gefunden, an dem er zur Ruhe kommen kann. Wenn der Schauspieler nicht gerade vor der Kamera steht, verbringt er inzwischen die meiste Zeit auf den Bahamas. Das verriet er im Interview mit Wall Street Journal. "Heute lebe ich die meiste Zeit auf den Bahamas. Dort habe ich vollkommenen Frieden gefunden. Niemand richtet eine Kamera auf mich oder starrt mich an", erklärte Johnny. Auf seiner privaten Insel kann er sich fernab von Fotografen, neugierigen Blicken und dem öffentlichen Trubel bewegen. Das Anwesen gehört dem "Fluch der Karibik"-Star bereits seit 2004. Im Mittelpunkt des Grundstücks steht ein Holzhaus aus den 1940er-Jahren. Im Laufe der Zeit ergänzte Johnny die Anlage um eine Jurte und ein Atelier. So hat sich der Schauspieler einen persönlichen Rückzugsort geschaffen, an dem er ungestört sein kann.

Auch seine Leidenschaft für die Kunst hilft Johnny dabei, Abstand vom Alltag zu gewinnen. "Die Kunst ist weiterhin ein Zufluchtsort, der es mir ermöglicht, die Welt um mich herum zu verarbeiten", erklärte er. Sein Rückzug auf die Bahamas begann allerdings schon lange vor den öffentlichen Kontroversen und dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (40). Bereits 2009 erklärte der Schauspieler gegenüber Vanity Fair, wie wichtig ihm Bootsfahrten und Ortswechsel sind, um den Kopf freizubekommen. "Ich musste fliehen. Die Möglichkeit, ins Boot zu steigen und weiterzuziehen, gab meinem Kopf wieder Freiheit. Eskapismus bedeutet für mich Überleben", schilderte er damals. Seine Insel beschrieb Johnny als besonders ursprünglich und schön. Sobald er dort ankomme, sinke sein Puls sofort. Auf dem Eiland finde er Freiheit, Einfachheit und ein gewisses Maß an Anonymität.

Schon damals beschrieb Johnny die Insel als sicheren Hafen, in den er sich zurückziehen kann, wenn ihn das Leben als berühmter Schauspieler frustriert. "Immer wenn mich das Filmgeschäft und der ganze Rummel darum frustrierten, sagte ich mir: Beruhige dich. Ich kann hierherkommen und untertauchen", verriet er im Gespräch. In den vergangenen Jahren stand der Schauspieler allerdings vor allem wegen seines Privatlebens in den Schlagzeilen. Seine Ex-Frau Amber Heard hatte ihm häusliche Gewalt vorgeworfen. Daraus entwickelte sich ein Verleumdungsprozess zwischen den beiden. Anschließend war Johnny über Jahre hinweg kaum noch in großen Filmproduktionen zu sehen. Zudem verlor er seine Rolle im "Fluch der Karibik"-Franchise. Mit dem 2026 erschienenen Film "Ebenezer" übernahm er seit Längerem wieder eine größere Rolle. Neben ihm gehören unter anderem Rupert Grint (38), Ian McKellen (87) und Daisy Ridley (34) zur Besetzung.

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Getty Images Schauspieler Johnny Depp im Dezember 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount-Pictures-Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas

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