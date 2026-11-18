Leyla Heiter (30) erzählt, dass es ihr nach jahrelangen gesundheitlichen Beschwerden inzwischen deutlich besser geht. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Realitydarstellerin darüber, wie lange sie nach einer Erklärung für ihre Beschwerden gesucht hatte. Über Jahre habe ihr niemand sagen können, was ihr eigentlich fehle. Entsprechend schwierig sei es gewesen, eine Behandlung zu finden, die ihr helfe. Mittlerweile lässt sich Leyla in einer Naturheilpraxis behandeln und berichtet, dass sie sich bereits besser fühlt. Anlass für das Gesundheitsupdate war die Frage eines Fans, der wissen wollte, ob die Influencerin nach der Einnahme von Antibiotika eine Darmkur mache. Leyla nahm die Frage zum Anlass, auch über die lange Suche nach Hilfe zu sprechen.

Der Follower war davon ausgegangen, dass Leyla bislang keine Darmkur mache, und fragte sie nach dem Grund. Die Influencerin stellte daraufhin klar, dass diese bereits zu ihrer aktuellen Behandlung gehöre. "Genau das mache ich gerade in Therapie. Jahrelang konnte mir niemand sagen, was ich habe, und mich dementsprechend auch nicht behandeln. Seitdem ich bei ihm bin, geht es mir jetzt schon viel besser", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. In ihrer Antwort verlinkte sie sowohl den Instagram-Account ihres Behandlers als auch den einer Naturheilpraxis. Welche Beschwerden sie über die Jahre hatte und ob inzwischen eine konkrete Diagnose vorliegt, verriet Leyla nicht. Auch zum genauen Ablauf ihrer Behandlung machte sie keine weiteren Angaben.

In derselben Fragerunde sprach Leyla auch darüber, wo sie sich im Alltag wohler fühlt. Ein Fan wollte von ihr wissen, ob es ihr in Deutschland oder auf Mallorca besser gefalle. Die Antwort der Influencerin fiel eindeutig aus: "Auf Mallorca. Mir geht es dort mental und körperlich einfach viel besser als hier in Deutschland." Für Leyla hängt ihre Vorliebe für die Baleareninsel also auch damit zusammen, wie sie sich dort fühlt. Neben ihrer aktuellen Behandlung nannte sie damit einen weiteren Aspekt, der ihr nach eigenen Worten guttut. Welche Pläne sie für ihre Zeit auf Mallorca hat oder ob sie künftig öfter dort sein möchte, ließ Leyla in der Fragerunde offen.

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leylaheiter Realitystar Leyla Heiter, März 2026

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026

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