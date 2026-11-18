Mckenna Grace (20) kann sich gut vorstellen, in die Rolle ihres großen Idols Britney Spears (44) zu schlüpfen. Viele Fans wünschen sich die Schauspielerin als Hauptdarstellerin für das geplante Biopic über die Popsängerin, bei dem Jon M. Chu (47) Regie führen soll. Jetzt äußerte sich Mckenna in der SiriusXM-Sendung "Andy Cohen Live" zu den Spekulationen. Dabei machte sie deutlich, dass eine Sache für sie unverzichtbar wäre: Britney selbst müsste mit ihrer Besetzung einverstanden sein. "Das wäre ein Traum, aber nur, wenn sie damit einverstanden wäre, verstehst du?", erklärte die Schauspielerin in der Show, wie Just Jared berichtet. Rückendeckung erhielt sie im Gespräch von Joseph Zada (21), ihrem Co-Star aus "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", der ebenfalls davon überzeugt ist, dass sie perfekt für die Rolle wäre. Ihr Kollege war von der Idee sofort überzeugt und schwärmte: "Sie wäre fantastisch."

Wer letztlich in die Rolle der Sängerin schlüpfen wird, ist bislang offen. Eine offizielle Besetzung der Hauptrolle wurde noch nicht verkündet. Fest steht bislang lediglich, dass Liz Meriwether das Drehbuch schreibt und Jon M. Chu die Regie übernehmen soll. Unterdessen werden in den sozialen Netzwerken bereits verschiedene mögliche Kandidatinnen gehandelt: Neben Mckenna bringen Fans auch Addison Rae (26) und Sydney Sweeney (29) als mögliche Britney-Darstellerinnen ins Spiel. Bei all diesen Vorschlägen handelt es sich bislang allerdings nur um inoffizielle Fancastings. Einen Fürsprecher hat Mckenna immerhin schon an ihrer Seite. Joseph soll sich bereits dafür starkmachen, dass seine Kollegin die Rolle bekommt. Auch vor einer der größten Herausforderungen der Rolle schreckt die Schauspielerin offenbar nicht zurück. Auf die Frage, ob sie denn auch wie Britney tanzen könne, gab sie sich in der Sendung jedenfalls ziemlich selbstbewusst: "Ich kann es lernen."

Mckennas Bewunderung für Britney begleitet sie bereits seit ihrer Kindheit. In der Sendung verriet sie, dass sie schon im Alter von fünf Jahren mit der Schauspielerei begann und dafür mit ihrer Familie in die Nähe von Los Angeles zog. Da ihr damaliger Wohnort rund zwei Stunden von der Stadt entfernt lag, verbrachte sie regelmäßig viel Zeit auf der Straße. Auf diesen langen Fahrten lief über Jahre hinweg immer wieder dasselbe Album, nämlich Britneys Best-of-Platte "Greatest Hits: My Prerogative". Außerdem schaute sie sich die Musikvideos der Sängerin an. "Das war fünf Jahre lang die einzige CD, die ich hatte, wenn ich jeweils zwei Stunden nach Los Angeles und zurückgefahren bin", erinnerte sich die Schauspielerin bei "Andy Cohen Live". Anschließend stellte sie unmissverständlich klar: "Ich bin ein großer Fan."

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Getty Images Mckenna Grace beim Fan-Event zu "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in Los Angeles

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IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

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