Anne Hathaway (44) gewährt einen ehrlichen Einblick in ihr Gefühlsleben als Mutter. In einem Interview sprach die Schauspielerin vor Kurzem offen über einen inneren Zwiespalt, der sie als zweifache Mama umtreibt: Einerseits sollen ihre Kinder lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, andererseits möchte sie die Kleinen vor allen Gefahren bewahren. Ausgerechnet die tiefe Zuneigung zu ihrem Nachwuchs mache diesen Konflikt noch größer, erklärte Anne. "Die Kraft der Liebe macht es schlimmer, weil dadurch dieser Konflikt, dieser Spannungspunkt zwischen dir und diesem Menschen entsteht, den du so sehr liebst. Du möchtest, dass er unabhängig ist, aber du möchtest ihn auch beschützen", gab sie zu. Zum Zeitpunkt des Gesprächs erwartete Anne ihr drittes Kind. Ihre Gedanken flossen zugleich in ihre Darstellung der Penelope in Christopher Nolans (56) Film "The Odyssey" ein. Während Odysseus lange fort ist, bangt Penelope um ihren Sohn. Gleichzeitig muss sie akzeptieren, dass dieser zunehmend seinen eigenen Weg gehen möchte. So berührt die Rolle genau jene Spannung zwischen Loslassen und Beschützen, die Anne auch aus ihrer Perspektive als Mutter beschrieb.

Am Set tauschte sich Anne intensiv mit dem Regisseur über genau dieses Thema aus. Wie sie in dem Interview berichtete, sprachen die beiden darüber, wie unangenehm es für Eltern sein kann, wenn ein Kind nach mehr Freiheit strebt, obwohl eine Seite für diesen Schritt noch nicht bereit ist. Um Penelopes Lage besser zu verstehen, orientierte sich Anne auch an den Erfahrungen des Regisseurs. Christophers Kinder sind älter als ihre eigenen, weshalb sie seiner Sicht als Vater besonderes Vertrauen schenkte: "Chris' Kinder sind älter als meine, also habe ich seiner Erfahrung als Vater vertraut, um mich anleiten zu lassen, denn im Moment sind meine Kinder noch viel jünger, und wir kuscheln eigentlich die ganze Zeit, deshalb haben wir diesen Punkt noch nicht erreicht", schilderte sie. Die Dramen ums Flüggewerden überlässt sie also vorerst lieber ihrer Filmfigur.

Die aktuell Schwangere hat mit ihrem Ehemann, dem Schmuckdesigner Adam Shulman (45), bereits zwei Söhne. Jonathan kam im März 2016 zur Welt, Jack folgte im November 2019. Mit ihrer Familie lebt sie in Ojai im US-Bundesstaat Kalifornien. In der Talkshow von Seth Meyers (52) witzelte Anne zuvor über die dritte Schwangerschaft: "Es ist unglaublich. Ich meine, wir wussten, was wir taten, aber wir waren so überrascht, dass es funktioniert hat ... wir waren einfach so überrascht, dass es so gekommen ist. Deshalb nennen wir dieses Baby unseren 'Buzzer Beater'." Der Begriff stammt aus dem Basketball und beschreibt einen Wurf, der in letzter Sekunde vor der Schlusssirene noch im Korb landet.

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der Eröffnung des Moncler-Flagshipstores an der Fifth Avenue in New York City

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London

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