Doug Mason enthüllt die harte Warnung von Taylor Pauls Ex

Doug Mason spricht erstmals öffentlich über seine Beziehung zu Taylor Frankie Paul (32). Am Ende der bislang unveröffentlichten Staffel von The Bachelorette hatte er der Influencerin einen Heiratsantrag gemacht. Im Podcast "Bachelor Happy Hour" erzählte das Model nun von einer Begegnung mit Taylors Ex-Mann Tate Paul, die ihm noch lange im Gedächtnis geblieben sei. Tate habe ihn damals direkt gefragt: "Bist du dir wirklich sicher, dass du das willst?" Anschließend habe er keinen Zweifel daran gelassen, dass eine Beziehung mit Taylor große Veränderungen mit sich bringen würde. Sie sei eine echte Herausforderung und werde sein Leben grundlegend verändern, habe Tate ihm zu verstehen gegeben. Für Doug war das Gespräch offenbar mehr als eine beiläufige Warnung.

Während der Dreharbeiten lernte Doug auch Taylors Kinder und ihre Eltern kennen. Die Woche, in der er zudem ihren Ex-Mann Tate traf, sei für ihn "die anstrengendste Woche" seines Lebens gewesen. Wie People berichtet, kamen ihm trotz seiner Gefühle für Taylor Zweifel, ob sie emotional wirklich mit ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) abgeschlossen hatte. "Der Hauptgrund für meine Zweifel war, dass ich das Gefühl hatte, Taylor sei noch nicht über ihren Ex hinweg", erklärte er. Doug entschied sich dennoch, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Rückblickend sieht er die Beziehung allerdings anders: "Ich habe Taylor während der Show geliebt, aber inzwischen weiß ich, was wahre Liebe ist. Und das war es nicht." Nach der Verlobung trennten sich die beiden. Rückblickend glaubt Doug, für Taylor lediglich ein Ersatz für Dakota gewesen zu sein. Sie habe ihm zufolge nach dem Ende der Verlobung wieder Kontakt zu ihrem Ex aufgenommen.

Dass die Staffel nicht ausgestrahlt wurde, hängt mit einem Video zusammen, das TMZ veröffentlichte. Die Aufnahmen aus dem Jahr 2023 zeigen, wie Taylor einen Barhocker nach Dakota wirft und dabei versehentlich eines ihrer kleinen Kinder trifft. Disney Entertainment Television bestätigte daraufhin, dass die Staffel angesichts der neu veröffentlichten Aufnahmen nicht ausgestrahlt werde. Bereits vor ihrer Auswahl als Bachelorette hatte sich Disney-Manager Rob Mills persönlich mit Taylor zum Mittagessen getroffen. In einem späteren Interview mit Vulture erinnerte er sich an das Gespräch. Taylor habe ihm offen erklärt, dass es schwierig sei, ihre drei Kinder mit unterschiedlichen Vätern großzuziehen, und dass sie einen Partner brauche. Mills lobte auch die fertig produzierte Staffel. Gegenüber Vulture sagte er, er liebe die Staffel und hoffe, dass die Fans sie eines Tages sehen könnten.

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Instagram / _dougmason Taylor Frankie Pauls Ex Doug Mason

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Getty Images Taylor Frankie Paul backstage beim 98. Oscars Governors Ball im Dolby Theatre in Hollywood am 15. März 2026

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026