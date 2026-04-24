TV-Manager verteidigt Taylor Paul als Bachelorette-Besetzung

Nachdem ABC die geplante Bachelorette-Staffel mit Taylor Frankie Paul (31) kurzfristig abgesetzt hatte, meldet sich nun ein ranghoher TV-Manager öffentlich zu Wort – und stellt sich hinter die umstrittene Besetzungsentscheidung. Rob Mills, Executive Vice President für unscripted Content bei Walt Disney Television, äußerte sich vor Kurzem und verteidigte Taylors Casting ausdrücklich. Er schilderte laut OK! News, wie aufrichtig er ihre Motivation empfunden hatte, als er sie persönlich traf: "Sie hatte gesagt: 'Ich ziehe drei Kinder mit verschiedenen Vätern groß; mit einem habe ich eine phänomenale Co-Eltern-Beziehung. Die andere ist eine Herausforderung, aber ich suche wirklich nach einem Partner und jemandem, der mir helfen kann.' Ihre Beweggründe waren wirklich sehr aufrichtig", resümierte Rob. Die fertige Staffel selbst bezeichnete er als "wirklich fantastisch".

In der Kommentarspalte unter seinem Statement ließen Zuschauer jedoch kein gutes Haar an seiner Verteidigung. "Ok, Rob Mills muss gehen", schrieb ein Nutzer kurz und bündig. Andere wurden deutlich schärfer und warfen Taylor vor, von ihrer Situation zu profitieren, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Hintergrund der Absetzung ist ein Video aus dem Jahr 2023, das TMZ veröffentlicht hatte. Darauf soll die Influencerin Barhocker in Richtung eines Mannes geworfen haben, der als ihr Ex Dakota Mortensen (33) identifiziert wurde – während ihre kleine Tochter im Raum anwesend war. ABC zog daraufhin die Reißleine und strich die ursprünglich für den 22. März geplante Premiere. Taylor selbst sprach in einem Interview über die Folgen: "Ich hatte neulich einen Nervenzusammenbruch vor der Kamera, und es war einfach so: 'Na ja, wir müssen hier sein. Wir haben einen Vertrag'", sagte sie während der Dreharbeiten zu "The Secret Lives of Mormon Wives".

Taylor, die nach dem Einstellen aller Anklagen gegen sie Mitte April von "Heilung" sprach, war ursprünglich im September 2025 in einem Podcast-Auftritt als nächste "Bachelorette" vorgestellt worden. Schon damals äußerte sie öffentlich Bedenken gegenüber der Rolle: "In meinem Kopf denke ich: 'Wie soll ich das hinbekommen?' Ich bin ein Co-Elternteil. Ich habe zwei Kindsväter, nicht einen, also habe ich mit zwei verschiedenen Menschen zu tun." Der Vorfall aus dem Jahr 2023 hatte für sie rechtliche Konsequenzen: Sie wurde wegen mehrerer Vergehen angeklagt, darunter Körperverletzung und häusliche Gewalt in Anwesenheit eines Kindes. Im August 2023 bekannte sie sich der schweren Körperverletzung schuldig, die übrigen Anklagepunkte wurden fallengelassen. Das Gericht verurteilte sie zu drei Jahren Bewährung.

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles