Taylor Frankie Pauls Ex reagiert auf Fremdgeh-Beichte

Jetzt bricht er sein Schweigen: Doug Mason hat sich erstmals öffentlich zu dem Liebeschaos um seine Ex-Verlobte Taylor Frankie Paul (32) geäußert. Der 29-Jährige meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort, nachdem der Social-Media-Star gestanden hatte, ihn nach den Dreharbeiten zu ihrer später gestrichenen Staffel von The Bachelorette betrogen zu haben. Die Erfahrung mit der Datingshow habe zwar lange über seinem Leben geschwebt, doch mit der Beziehung habe er schon vor einer ganzen Weile abgeschlossen. Seine Botschaft an alle, die das Drama verfolgen, fällt deutlich aus: "Ich bin offiziell weitergezogen, und damit sage ich, dass ich nun diesen Weg einschlage. Ich hoffe also, dass alle verstehen können, dass es in meiner Vergangenheit liegt und ich mich jetzt auf meine Zukunft konzentriere", stellte er in seiner Story klar. Weitere Details zu dem Fremdgeh-Geständnis oder zu seinem heutigen Verhältnis mit Taylor nannte Doug dabei nicht.

Trotz des wenig schönen Endes blickt Doug nicht nur mit Groll auf die Zeit vor der Kamera zurück. "Ich bin äußerst dankbar für die Gelegenheit, überhaupt an der Show teilzunehmen. Ich habe einige Brüder kennengelernt und viel über mich selbst erfahren", erklärte er ebenfalls auf Instagram. Taylor hatte in der fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" bestätigt, dass sie und Doug sich während der Aufzeichnung von "The Bachelorette" verlobt hatten. Zu sehen bekam das Publikum ihre gemeinsame Geschichte allerdings nie: Die Staffel wurde rund ein halbes Jahr vor Dougs Statement gestrichen und nie ausgestrahlt. Nach ihrer Rückkehr nach Utah schlief Taylor mit ihrem Ex Dakota Mortensen (33), obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch mit Doug verlobt war. Gegenüber ihren Freundinnen sprach sie zudem über ihre spätere, kurze Beziehung zu Ben Lambert: "Ich bin in jemand anderen verliebt."

Dass es zwischen Taylor und Dakota erneut gefunkt hatte, war bereits Anfang September durch einen vorab veröffentlichten Ausschnitt aus der fünften Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" ans Licht gekommen. Die Influencerin hat mit Dakota ein gemeinsames Kind. Zwei weitere Kinder stammen aus ihrer früheren Ehe mit Tate Paul. Inzwischen sind laut Taylor sowohl Doug als auch Ben Kapitel der Vergangenheit. Auf Instagram erklärte sie, dass sie die ganze Zeit zu Hause, Single und enthaltsam geblieben sei. Für die Zukunft hat sich der Social-Media-Star eine klare Regel aufgestellt, die sie ihren Fans nicht vorenthielt: "Niemand wird wieder intimen Zugang zu mir haben, es sei denn, er ist der Richtige für mich – und das ist ein Versprechen an mich selbst", schrieb Taylor in ihrem Beitrag. Doug und Taylor gehen derzeit getrennte Wege.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Instagram / _dougmason Taylor Frankie Pauls Ex Doug Mason

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Getty Images Taylor Frankie Paul backstage beim 98. Oscars Governors Ball im Dolby Theatre in Hollywood am 15. März 2026