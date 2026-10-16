Denise Richards zeigt nach Facelift ihren trainierten Körper

Denise Richards (55) setzt sich derzeit ganz selbstbewusst in Szene: Die Schauspielerin teilte auf Instagram neue Bikini-Aufnahmen, die sie beim Schwimmen in kristallklarem, blauem Wasser zeigen. Auf den Fotos präsentiert sie ihre durchtrainierte Figur. Die Schnappschüsse erschienen rund sieben Monate, nachdem die dreifache Mutter das Ergebnis ihres Faceliftings öffentlich gemacht hatte. Doch nicht nur die Bilder sorgen für Gesprächsstoff – auch die Zeilen, die Denise dazu veröffentlichte. In ihrem Beitrag geht es vor allem im übertragenen Sinne um die Rückschläge, die sie erlebt hat, und darum, wie sie ihr Leben aus eigener Kraft wieder aufgebaut hat.

"Jede Familie hat diese eine Tochter, die sich ein Leben aufgebaut hat. Es niedergebrannt hat. Es wieder aufgebaut hat. Jeden Fehler auf die harte Tour gemacht hat. Viel zu viel flucht. Viel zu sehr liebt. Sich einem Mann entgegenstellen würde, der doppelt so groß ist wie sie", heißt es darin. Und weiter: "Irgendwie großartige Ratschläge gibt, die sie selbst nie befolgt. Und genug Geschichten erlebt hat, um ihre Eltern daran zweifeln zu lassen, wie sie überhaupt noch am Leben sein kann." Neben ihrem Äußeren rückt der Realitystar damit auch Fehler, Neuanfänge, Durchhaltevermögen und Stärke in den Fokus und versucht, ihren Followern Mut zu machen. Das kommt auch bei ihren Fans dementsprechend an. So heißt es unter ihrem Beitrag unter anderem: "Du bist so eine starke Person und Inspiration", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Sie ist einfach die Beste. Liebe diese Frau."

Schon als Denise das Ergebnis ihres Faceliftings präsentierte, meldeten sich zahlreiche Fans zu Wort. Viele von ihnen feierten das aus ihrer Sicht natürliche und verjüngte Aussehen der Schauspielerin. Vor zwei Monaten legte Denise dann noch einmal nach und sprach überraschend offen über ihr Facelifting und die Folgen. Im Podcast "Dumb Blonde" erklärte sie, dass sie nicht nur den Hals machen ließ, sondern auch das untere und obere Gesicht. Dazu kamen ein Brauenlifting und ein Eingriff an den Oberlidern. Erst habe sie gezögert, am Ende aber habe sie sich nach viel Recherche für den größeren Schritt entschieden.

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Getty Images Denise Richards bei den 7th Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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Instagram / deniserichards Denise Richards im Bikini am Pool, 2026

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Getty Images Denise Richards bei der Hollywood Christmas Parade zum 91. Jubiläum zugunsten von Marine Toys For Tots, Hollywood, 26. November 2023