Bill Kaulitz wachte wegen Tour-Stress mit Panikattacke auf

Bei Bill Kaulitz (37) hinterlässt der Stress vor der anstehenden Arena-Tour von Tokio Hotel offenbar deutliche Spuren – bis in den Schlaf hinein. Der Sänger wachte vor Kurzem mitten in einer Panikattacke auf, nachdem ihn ein Albtraum heimgesucht hatte. Darüber spricht er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". In dem besonders realistischen Albtraum vermischten sich offenbar gleich mehrere große Themen: die bevorstehende Arena-Tour von Tokio Hotel, ein Umzug und ein neues Haus. Nach dem Aufwachen war die Anspannung nicht einfach verschwunden. "Ich bin heute mit einer Panikattacke aufgewacht. Und das hasse ich, wenn ich das habe", beschreibt der 37-Jährige den belastenden Moment im Podcast. Die intensive Vorbereitung auf die Tour geht derzeit an beiden Brüdern nicht spurlos vorbei: Während Bill vor allem mental mit Angst und Anspannung zu kämpfen hat, fühlt sich Tom schlicht abgeschlagen und vollkommen ausgelaugt.

Für Bill war der Vorfall kein harmloses Unwohlsein. "Es war eine richtige Panikattacke", betont er. Bei ihm würden solche Zustände durch Träume ausgelöst. Nach dem Aufwachen habe er ein starkes Kribbeln vor Stress gespürt und aktiv gegen das Gefühl angekämpft, das für ihn "ganz schlimme" Ausmaße annimmt. Der Musiker versucht dann, seine Gedankenspirale mit nüchternen Überlegungen zu stoppen: Wenn er wach liege, sich herumwälze und grüble, werde alles nur schlimmer. Seine To-do-Liste müsse er am nächsten Tag schließlich ohnehin abarbeiten. Auch Tom machte im Podcast keinen Hehl daraus, wie hoch die Belastung gerade ist. "Mehr geht nicht. Ich falle jeden Abend ins Bett, bin völlig fertig", gesteht er im Podcast. Beschweren wolle er sich zwar nicht, doch die Tourvorbereitung bedeute maximalen Stress. Die Arena-Tour startet am 28. Oktober in London, danach folgen unter anderem Paris, Hamburg, Zürich und München. Das Finale steigt am 23. November in Madrid.

Offen über Belastungen und ihr enges Verhältnis sprechen die Zwillinge nicht nur in ihrem Podcast. Auch in ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gewähren die Zwillinge Einblicke in schwierige Phasen ihres gemeinsamen Lebens. In der dritten Staffel, die seit dem 23. Juli abrufbar ist, krachte es zwischen den Brüdern häufiger. Bill fühlt sich von Tom bevormundet und hat den Eindruck, von ihm zu oft kritisiert zu werden. Um ihre Spannungen aufzuarbeiten, entschieden sich die beiden schließlich für eine gemeinsame Therapie. Auch dieser Schritt wird von den Kameras der Serie begleitet. Damit zeigen Bill und Tom neben beruflichen Terminen und öffentlichen Auftritten ebenfalls, wie sie an ihren wiederkehrenden Konflikten arbeiten.

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025