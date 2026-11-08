Mit 85 nie verheiratet: Donna Mills verrät ihren Grund

Für Donna Mills (85) war die Ehe nie ein erstrebenswertes Lebensziel. Die Schauspielerin hat sich bewusst gegen den Gang vor den Traualtar entschieden und jetzt erklärt, was dahintersteckt. Im "Still Here Hollywood Podcast" sprach sie mit Moderator Steve Kmetko über ihre Entscheidung. Ausschlaggebend sei vor allem ihr Wunsch gewesen, unabhängig zu bleiben. "Ich war schon immer so unabhängig. Und ich bin es immer noch", sagte die aus "Knots Landing" bekannte Darstellerin. Die Vorstellung, sich den Verpflichtungen einer Ehe anzupassen, habe sie nie gereizt. Auch ein lebenslanges Liebesversprechen wollte sie nicht abgeben. "Ich wollte auch nicht sagen, dass ich jemanden für immer lieben werde", erklärte Donna. Ob sie ein solches Versprechen tatsächlich hätte halten können, ließ sie offen: "Ich weiß nicht, ob ich das tun würde oder nicht."

Auf eine feste Beziehung verzichtet Donna allerdings nicht. Seit 2001 ist sie mit Schauspielkollege Larry Gilman liiert. Geheiratet haben die beiden trotzdem nie. Bereits 2022 sprach Donna mit Daily Beast über die Gründe dafür. Als sie sich begegneten, hatten beide ihr eigenes Leben längst aufgebaut. Ihre jeweiligen Lebensbereiche vollständig zusammenzulegen, hätte daher einige Schwierigkeiten mit sich gebracht. Stattdessen teilen sie zwar ihren Alltag, verwalten ihre Finanzen und ihren Besitz aber getrennt voneinander. Dieses Modell funktioniere für beide besser und mache vieles einfacher, erklärte die Schauspielerin damals. Auch damals machte sie deutlich, wie wichtig ihr ihre Eigenständigkeit ist: "Ich bin so verdammt unabhängig. Das bin ich einfach." An dieser Einstellung hat sich offenbar bis heute nichts geändert. Im Podcast bekräftigte sie erneut, dass sie sich ihre Freiheit bewahren möchte.

Auch mit ihrer Tochter Chloe hat Donna schon über das Thema Heiraten gesprochen. Die Schauspielerin adoptierte sie 1994, als sie selbst 53 Jahre alt war. Chloe hat inzwischen einen eigenen Weg eingeschlagen, geheiratet und ein Kind bekommen. Damit wurde Donna Großmutter. Für ihren neuen Titel hatte die Hollywood-Darstellerin auch schon einen passenden Namen im Kopf: Sie brachte scherzhaft "Glamma" ins Spiel, eine Mischung aus "Glamour" und "Grandma". Bei Chloe stieß diese Idee allerdings auf wenig Begeisterung. Ihren Durchbruch feierte Donna mit der Rolle der Abby in der US-Serie "Knots Landing". In den 1980er-Jahren verkörperte sie die intrigante Figur und wurde damit einem Millionenpublikum bekannt. Auch heute ist sie weiterhin als Schauspielerin aktiv und gibt in Interviews Einblicke in ihr Privatleben – zum Beispiel in ihre strenge tägliche Sportroutine.

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Getty Images Donna Mills bei der Premiere von "Still Working 9 to 5" am 29. Mai 2024 in Los Angeles

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Getty Images Donna Mills, Juni 2024

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