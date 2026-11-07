Ohne Sonnenbrille ist Anna Wintour ein seltener Hingucker

Diesen Anblick bekommt man nur selten zu sehen: Anna Wintour (77) ganz ohne ihre dunkle Sonnenbrille! Zum 77. Geburtstag der Modeikone hat das Magazin Hello! eine alte Aufnahme hervorgeholt, die die berühmte Journalistin von einer eher ungewohnten Seite zeigt. Das Bild entstand in den Achtzigerjahren in New York. Damals arbeitete Anna als Redakteurin bei der Vogue. Mit einem strahlenden Lächeln blickt Anna auf der Aufnahme direkt in die Kamera. Ihre blauen Augen kommen dabei besonders gut zur Geltung. Auf ein Detail, das bis heute zu ihrem unverwechselbaren Erscheinungsbild gehört, verzichtete sie schon damals nicht: ihren kinnlangen Bob mit dem markanten, vollen Pony. Modisch entschied sie sich für ein figurbetontes, ärmelloses schwarzes Kleid mit hochgeschlossenem Ausschnitt und dekorativen Knöpfen am Oberteil. Ein dezentes, frisches Make-up rundete ihren Look ab.

Mittlerweile gehört die Sonnenbrille untrennbar zu Annas öffentlichem Erscheinungsbild. Gemeinsam mit ihrem akkurat geschnittenen Bob ist sie zu ihrem unverkennbaren Markenzeichen geworden. Das war jedoch nicht immer so: In den Achtzigern und frühen Neunzigern verzichtete die Journalistin noch deutlich häufiger auf die dunklen Gläser. Dass sie diese heute so konsequent trägt, hat laut eigener Aussage nicht nur modische Gründe. Vielmehr sei die Brille für sie ein hilfreicher Begleiter bei öffentlichen Auftritten. Gegenüber BBC erklärte sie: "Sie hilft mir zu sehen, und sie hilft mir, nicht zu sehen. Sie hilft mir, gesehen und nicht gesehen zu werden. Ich würde sagen, sie ist eine Requisite." Im Gespräch mit CNN ging die Modeexpertin noch weiter ins Detail. Die dunklen Gläser würden verhindern, dass andere ihre Gedanken erkennen können. Außerdem helfe ihr die Brille, wenn sie müde oder schläfrig sei. Mittlerweile sei sie zu einer Stütze und zu einem Teil ihrer Persönlichkeit geworden.

Im Jahr 1988 übernahm Anna als Nachfolgerin von Grace Mirabella den Posten der Chefredakteurin bei der US-amerikanischen Vogue. Inzwischen ist sie Global Editorial Director der Vogue und zudem Chief Content Officer beim Verlagshaus Condé Nast. Die Aufnahme aus New York entstand somit nur wenige Jahre, bevor Anna ihre Position an der Spitze der Vogue übernahm. Auch abseits ihrer Karriere veränderte sich in dieser Zeit einiges: 1984 heiratete sie den Kinderpsychiater David Shaffer. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Sohn Charles und Tochter Bee. Im Jahr 1999 gingen Anna und David nach rund 15 Jahren schließlich getrennte Wege.

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Getty Images Anna Wintour im Oktober 2024

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Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2024

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