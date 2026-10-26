Donna Mills verrät bizarrste OnlyFans-Wünsche ihrer Fans

Wer bei Donna Mills (85)' OnlyFans-Account Spektakuläres erwartet, wird enttäuscht: Die Schauspielerin zeigt dort vor allem Alltägliches, etwa ihr Training auf dem Peloton oder eine Kaffeepause. Manche Abonnenten haben allerdings eigene Vorstellungen. Im ABC-Format "Nightline" erzählte Donna gegenüber Kayna Whitworth, was ihr so alles vorgeschlagen wird. Eine Bitte lehnt sie rigoros ab: "Sie sagen, sie mögen es, wenn man sich die Zähne putzt ... Ich werde mir nicht die Zähne putzen." Bei einem anderen Wunsch zeigte sich die Darstellerin aus "Knots Landing" hingegen aufgeschlossen: Ein Fan würde sie gern beim Zerstampfen von Weintrauben sehen. Diesen Einfall will sie tatsächlich einmal umsetzen.

Auf dem Account könnte es künftig auch einen Blick zurück geben. Donna, die seit Juli auf der Plattform vertreten ist, erwägt, bisher unbekannte Bilder von einem älteren Playboyshooting anzubieten. Als Preis nannte sie auf Nachfrage etwa 100 Dollar (89 Euro) pro Foto, stellte aber klar, dass noch nichts feststeht. Komplett nackt wird es dabei auf keinen Fall: Ihr gefallen sinnliche Aufnahmen, die der Fantasie Spielraum lassen. Besonders mag sie ein Motiv aus dieser Serie, das sie im Kleid unter der Dusche zeigt. Ihre Abonnenten seien vermutlich überwiegend männlich, vermutet Donna, sicher erkennen lasse sich das aber nicht immer. Mit dem Profil wolle sie in erster Linie eine persönlichere Bindung zu ihren Fans aufbauen, explizite Inhalte stünden nicht im Vordergrund. Es gehe ihr um Nähe, nicht um Provokation. "Die Leute fragen mich immer wieder, warum gerade jetzt. Warum nicht gerade jetzt? Das Leben ist zu kurz, um nur am Rande zu stehen. Meine Fans haben mir alles gegeben, und das ist meine Art, sie ein bisschen näher an mich heranzulassen", so Donna.

Finanziell hat sich der Einstieg auf die Plattform offenbar schnell ausgezahlt: Schon im ersten Monat soll Donna, obwohl die Abonnements kostenlos waren, einen hohen sechsstelligen Betrag verdient haben. Öffentlich gemacht hat die Summe Andy Bachman, der einen Podcast der Managementagentur Creators Inc. moderiert. Diese Agentur betreut Donnas Auftritt auf der Plattform. Von Diva-Allüren ist in ihrem Alltag jedenfalls wenig zu spüren. Anfang September tauchte sie völlig ohne Begleitung am Flughafen LAX auf und schleppte ihre zwei Koffer eigenhändig durch das Terminal. Bereits bei dieser Gelegenheit betonte sie, ihre Anhänger interessierten sich vor allem für ihr Privatleben, also dafür, womit sie abseits der Arbeit ihre Zeit verbringt. Genau diese Nähe liefert die Schauspielerin nun auf OnlyFans, vom Kaffee bis zum Training, Weintrauben-Wunsch inklusive.

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Getty Images Donna Mills bei den MovieGuide Awards 2024 in Los Angeles

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Getty Images Donna Mills, Juni 2024

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Getty Images Donna Mills bei der Farrah Fawcett Foundation Tex-Mex Fiesta 2025 in Dallas

Donna Mills will sich für ihre Fans nicht beim Zähneputzen filmen – nachvollziehbar? Zähneputzen muss wirklich nicht sein – das ist einfach zu privat. Das ist harmlos, sie könnte den Fanwunsch ruhig erfüllen. Ergebnis anzeigen