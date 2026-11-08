Foto mit Prinzessin Sofía: Prinz George erntet Kritik

Ein gemeinsames Foto mit Sofía (19), Infantin von Spanien, bringt Prinz George (13) ungewohnte Kritik ein. Beim Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 trafen die beiden jungen Royals zum ersten Mal öffentlich aufeinander. Gemeinsam mit ihren Vätern verfolgten sie die Partie von der Tribüne aus. George drückte an der Seite von Prinz William (44) der englischen Nationalmannschaft die Daumen. Sofía hoffte zusammen mit König Felipe (58) auf einen Sieg ihres Heimatlandes Spanien. Auf der auf X viel diskutierten Aufnahme posieren die beiden gemeinsam mit ihren Vätern Prinz William und König Felipe. Damit hält das Bild nicht nur einen besonderen Royalmoment fest, sondern liefert den Fans auch den Anlass für einen direkten Vergleich zwischen George und Sofía – obwohl das Ereignis schon zwei Jahre zurückliegt.

Schauplatz der Begegnung war das EM-Endspiel 2024, in dem England und Spanien um den Titel kämpften. Dass sich die Mitglieder beider Königshäuser auf der Tribüne einfanden, sorgte schon damals für Aufsehen. William und George saßen gemeinsam mit Felipe und Sofía im Stadion. Als prominente Unterstützer der gegnerischen Mannschaften zogen die vier Royals viele Blicke auf sich. Obwohl die jungen Royals an diesem Abend dasselbe Fußballinteresse teilten, standen sie sportlich somit auf verschiedenen Seiten. Nach der Partie rückte jedoch nicht nur das Geschehen auf dem Rasen in den Mittelpunkt. Vor allem das anschließend verbreitete Foto der beiden Königsfamilien wird auf X diskutiert. Statt der unterschiedlichen Trikotsympathien beschäftigt viele Nutzer offenbar besonders das Auftreten der beiden Nachwuchsroyals – wobei George die ungewohnte Kritik abbekommt. Demnach entsteht eine Diskussion darüber, warum Sofía deutlich legerer gekleidet ist als George: Einigen Kritikern zufolge wäre ein lockerer Look für den Prinzen ebenfalls die bessere Wahl gewesen. Manche sehen das anders und unterstützen den formellen Look des Thronfolgers in seinem Anzug.

Für George war der Besuch im Stadion zugleich ein Vater-Sohn-Ausflug mit William. Auch Sofía nahm den Termin gemeinsam mit ihrem Vater Felipe wahr. Die beiden jungen Royals verfolgten an diesem Abend dasselbe Spiel, unterstützten jedoch unterschiedliche Mannschaften. Am Ende durfte sich die Infantin freuen: Die spanische Mannschaft gewann das Finale in Berlin mit 2:1 und holte sich den EM-Titel. Für George und William endete der Abend dagegen mit einer Niederlage. Das viel diskutierte Foto hält damit gleich zwei Dinge fest. Es zeigt das erste öffentliche Aufeinandertreffen von George und Sofía. Gleichzeitig sind darauf zwei europäische Königsfamilien zu sehen, die bei einem internationalen Sportereignis Seite an Seite sitzen. Und das, obwohl sie an diesem Abend unterschiedlichen Mannschaften die Daumen drückten.

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Getty Images Prinz William erklärt Prinz George das Fußballspiel Spanien gegen England

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Getty Images Prinz William, Prinz George, Aleksander Ceferin, König Felipe VI. und Prinzessin Sofia beim EM-Finale 2024 in Berlin

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