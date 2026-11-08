Nach Presleys Tod kehrt Kaia Gerber vor die Kamera zurück

Kaia Gerber (25) steht wieder vor der Kamera: Rund sechs Wochen, nachdem ihr Bruder Presley Gerber (†27) gestorben ist, hat das Model seinen ersten Job angenommen. Das berichten verschiedene Medien, unter anderem Daily Mail. Kaia präsentiert die neue Kollektion, die der Designer Jonathan Anderson gemeinsam mit der Marke UGG entworfen hat. Hinter der Kamera standen Tanya und Zhenya Posternak. Im Mittelpunkt der Bilder stehen bequeme Alltagskleidung, zeitgemäßes Design und zurückhaltender Luxus. Die Stücke verbinden das typische UGG-Lammfell und klassische Schnitte mit Loaferelementen. Presley war am 20. September im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Seither hatte sich Kaia beruflich weitgehend zurückgezogen und in keiner neuen Kampagne mehr gezeigt.

Wer ein Teil der Kollektion von JW Anderson und UGG haben will, braucht nicht zu warten: Die Designs in Chestnut, Khaki und Orange sind bereits online und in den Geschäften verfügbar. Während Kaia sich wieder auf ihre Arbeit konzentriert, wirkt der Verlust ihres Bruders noch nach. Presley lebte zuletzt in der Luxusreha Resolutions Living in Santa Monica, Kalifornien. Dort erlitt er einen Herzstillstand, vermutlich infolge einer Überdosis. Auch er hatte als Model Karriere gemacht und war der einzige Sohn von Supermodel Cindy Crawford (60) und dem Unternehmer Rande Gerber (64). In den vergangenen Jahren sprach er offen über seine psychischen Probleme und machte auch seine Drogensucht öffentlich zum Thema.

Auf Instagram hatte sich Kaia erstmals öffentlich von Presley verabschiedet. Sie veröffentlichte Videos aus der gemeinsamen Kindheit sowie einen handgeschriebenen, vierseitigen Brief an ihren Bruder, in dem sie ihre enge Bindung schildert. "Ich wurde damit geboren, dich zu lieben. Ich werde damit sterben, dich zu lieben. Es gab nie etwas anderes", schrieb Kaia. Weiter heißt es: "Mein bester Kumpel, mein großer Beschützer, der Mensch, mit dem ich am lautesten gelacht habe, und die einzig wahre Liebe meines Lebens – du hast alle meine Kerzen angezündet und all meine Monster vertrieben." Auch Cindy und Rande nahmen in einem gemeinsamen Instagramstatement Abschied. "Wir sind über alle Maßen untröstlich", schrieben die Eltern. Und weiter: "Wir fühlen uns so gesegnet, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben."

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Getty Images Kaia und Presley Gerber bei den Fashion Awards 2018 in London

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Getty Images Kaia und Presley Gerbe im Dezember 2018

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