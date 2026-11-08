Destiny's Child plant für 2027 ein Comeback mit neuem Album

Fans von Destiny's Child dürfen sich offenbar auf ein großes Comeback freuen: Beyoncé Knowles (45), Kelly Rowland (45) und Michelle Williams (47) sollen für 2027 ein komplett neues gemeinsames Album planen. Das berichtet Daily Mail. Es wäre die erste Studioplatte der Girlgroup seit mehr als zwei Jahrzehnten. Dem Bericht zufolge schreiben die drei Sängerinnen selbst an neuen Songs und teilen ihre Ideen regelmäßig in einem gemeinsamen Gruppenchat. Genau dort soll auch der Plan für die Reunion konkret geworden sein. Als treibende Kraft gilt angeblich Michelle. Sie soll Beyoncé und Kelly mit spannenden Gospelkünstlern und Gesangsarrangeuren zusammengebracht haben und so den Sound des Comebacks mitbestimmen. Beim Album soll es aber wohl nicht bleiben. Auch eine große Konzertreise ist wohl im Gespräch. Der Veranstalter Live Nation soll bereits wissen, dass das Trio an einer Tour interessiert ist. Es wäre die erste gemeinsame Tournee seit der "Destiny Fulfilled... and Lovin' It Tour" aus dem Jahr 2005.

Ernst wurde es bereits Ende 2025. Damals gingen Michelles Gesangsparts aus alten Destiny's-Child-Hits auf TikTok viral. Kelly bemerkte zudem auf ihrer Tour mit Brandy (47) und Monica (46), wie groß die Begeisterung für R&B noch immer ist. Anfang 2026 sollen sich die drei schließlich bei Beyoncé zu Hause getroffen und mit der Arbeit begonnen haben. Eine weitere Quelle bringt einen Überraschungsauftritt bei Jay-Zs (56) Super-Bowl-Show 2027 ins Spiel. Diese Idee werde derzeit geprüft, bestätigt ist sie allerdings noch nicht. Kelly hielt sich gegenüber People zu den Super-Bowl-Gerüchten bedeckt: "Das geht mich nichts an. Das ist sein Auftritt." Außerdem sollen die Sängerinnen die unveröffentlichten Remixe freigegeben haben, die Beyoncés Vater und früherer Bandmanager Mathew Knowles (74) im Juli angekündigt hatte. Das neue Album sei davon aber unabhängig. Ein Release 2027 fiele mit dem 30. Jubiläum der Debütsingle "No, No, No" zusammen. Die Vertreterinnen der drei äußerten sich auf Anfrage der Daily Mail zunächst nicht.

Beyoncé, Kelly und Michelle gelten als die bekannteste und erfolgreichste Girlband in ihrem Genre. Mit Hits wie "Say My Name", "Independent Women" und "Survivor" stieg die Gruppe zu einer der erfolgreichsten überhaupt auf und gewann drei Grammys. Ihr bislang letztes Studioalbum "Destiny Fulfilled" erschien im November 2004, ein Jahr später gingen die Musikerinnen getrennte Wege. Seitdem standen sie nur noch vereinzelt zusammen auf der Bühne. Das war etwa bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2013 und bei Beyoncés Coachella-Auftritt 2018 der Fall. Zuletzt traten sie im Juli 2025 beim Finale ihrer "Cowboy Carter"-Tour in Las Vegas gemeinsam auf. Im vergangenen Monat wurden die drei zudem im Publikum eines Jay-Z-Konzerts gefilmt, wo sie Seite an Seite tanzten und mitrappten. Die Clips gingen viral und heizten die Gerüchte weiter an. Eine Reunion war laut Daily Mail übrigens schon 2011 geplant, ließ sich dann jedoch nicht umsetzen. Nun scheinen die Terminkalender des Trios aber stimmig und ermöglichen so eine der sehnlichst erwarteten Reunions aller Zeiten.

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Getty Images Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001

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Instagram / beyonce Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams an Kellys 44. Geburtstag, Destiny's-Child-Mitglieder

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