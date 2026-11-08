Dylan Sprouse erhielt für "Hotel Zack & Cody" kaum Tantiemen

Dylan Sprouse (34) hat als Kinderstar mit "Hotel Zack & Cody" einen der größten Disney-Hits mitgeprägt. Finanziell hat sich das für ihn auf lange Sicht aber kaum ausgezahlt. In der neuesten Folge seines Podcasts "Wildmen" sprach der Schauspieler mit seinem früheren Serienkollegen Phill Lewis über das Thema Tantiemen. Dabei erzählte Dylan, dass er für die Show lediglich einen einzigen Scheck erhalten habe, der gerade einmal fünf Cent betrug. Gezahlt worden sei das Geld für die Crossoverfolge mit "Hannah Montana", die 2006 im Fernsehen lief. Für die eigentliche Serie, die von 2005 bis 2008 ausgestrahlt und laut Phill in über 90 Ländern gezeigt wurde, sei danach kein Geld mehr geflossen. "In einer Zeit, in der Tantiemen wirklich hilfreich gewesen wären, gab es keinen einzigen Scheck dafür, dass wir wohl eine der beliebtesten Serien waren", sagte Dylan.

Wie groß der Erfolg damals tatsächlich war, zeigte Dylan mit einer Anekdote: Showrunner Danny Kallis sei einmal mit einer Zeitung am Set aufgetaucht. Darin habe gestanden, dass "Hotel Zack & Cody" bei den Einschaltquoten sogar vor "Die Sopranos" lag. "Das kommt mir hin und wieder in den Sinn, wenn ich denke: 'Und trotzdem haben wir keine einzige verdammte Tantieme bekommen'", erzählte der Schauspieler. Phill, der in der Serie den Hotelmanager Marion Moseby verkörperte, berichtete, dass der Sender die Episoden jeden Abend vier- bis fünfmal ausstrahlte. Die Kinder hätten sie sich immer wieder angesehen. Eine besondere Klausel in den Verträgen der Darsteller habe Disney zudem ermöglicht, innerhalb eines Jahres beliebig viele Folgen zu produzieren und trotzdem als nur eine Staffel abzurechnen. Dadurch seien Gehaltserhöhungen ausgeblieben. Für die Verantwortlichen bei Disney Channel sei die Serie "das hässliche Entlein" gewesen, meinte Dylan und fügte hinzu: "Wir waren extrem beliebt, aber zugleich extrem unterfinanziert. Das verstehe ich nicht so recht."

Neben Dylan und Phill gehörten damals auch Dylans Zwillingsbruder Cole Sprouse (34), Brenda Song (38) und Ashley Tisdale (41) zur Besetzung der Serie. Mittlerweile blickt Dylan kritisch auf seine Zeit als Kinderstar zurück. Erst vor rund zwei Monaten bezeichnete er in seinem Podcast die Beschäftigung Minderjähriger im Showbusiness sinngemäß als Kinderarbeit. Dabei machte er deutlich, dass ihn die Erlebnisse aus seiner Kindheit noch immer beschäftigen. Auch als Erwachsener müsse er mentale Hürden überwinden, um weiterhin in der Branche zu arbeiten, die sein Leben von klein auf geprägt hat. Mit seinen Erfahrungen in Sachen Tantiemen ist Dylan nicht allein: Im vergangenen Monat erzählte David Henrie, bekannt aus "Die Zauberer vom Waverly Place", im Podcast "Good Guys", dass er für seine Disney-Serie ebenfalls kaum Tantiemen erhalte. Allenfalls kleine Beträge kämen bei ihm an – im Grunde aber nichts Nennenswertes.

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Getty Images Dylan und Cole Sprouse, posieren

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Getty Images Dylan und Cole Sprouse im Juli 2008

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