Colman Domingo packt über die Schulzeit mit Will Smith aus

Colman Domingo (56) und Will Smith (58) verbindet nicht nur eine erfolgreiche Karriere in Hollywood: Die beiden gingen früher auf dieselbe Schule. Im Podcast "Friends Keep Secrets" von Benny Blanco (38), Lil Dicky und Kristin Batalucco hat der Schauspieler jetzt über diese Zeit gesprochen. Beide gingen auf die Overbrook High School in Philadelphia, Will war dort einen Jahrgang über ihm. Trotzdem hatten sie gemeinsam Sport und auch Unterricht in den Naturwissenschaften. Freunde waren die beiden damals allerdings nicht. Dafür hat Colman eine einfache Erklärung: "Wir waren nie Freunde, weil er der coole Junge war und ich der Nerd." Während Will an der Schule zu den beliebtesten Jugendlichen zählte, hatte Colman nach eigenen Angaben nie das Gefühl, zur angesagten Clique zu gehören.

Im Podcast schilderte Colman auch, wie bekannt sein früherer Mitschüler schon zu Schulzeiten war: "Er war wirklich der beliebteste Junge der Highschool." Will war damals nämlich schon außerhalb der Schule bekannt. In Philadelphia machte er sich an der Seite von Jazzy Jeff als lokaler Rapper einen Namen. Traten die beiden Musiker auf, waren laut Colman vor allem die coolen Schüler im Publikum. Er selbst gehörte nie zum Publikum dazu und verriet, dass er in der Schulhierarchie eine ganz andere Position hatte als der spätere Men in Black-Star. "Ich war nicht cool," fasste der Schauspieler kurz und knapp zusammen. Bei seinem Rückblick klang er aber nicht bitter, sondern nahm die Zeit mit Humor.

Ungewöhnlich findet Colman, was danach passierte – oder besser gesagt, was nicht passierte. Obwohl beide später als Schauspieler berühmt wurden, sind sie sich laut Colman im Laufe ihrer Karrieren nie begegnet. Das einzige Wiedersehen nach der Schulzeit liegt schon eine Weile zurück: Damals arbeitete Colman noch als Kellner in einem Restaurant in Philadelphia und Will kam zufällig vorbei. Seitdem haben sich ihre Wege nicht mehr gekreuzt, obwohl beide heute in Hollywood bekannt sind. Colman ist aber überzeugt, dass sie sich wiedersehen werden. "Ich bin sicher, wir werden uns irgendwann sehen. Und da werden Wärme und eine gemeinsame Geschichte aus Philadelphia sein", betonte Colman. Dass sich Wege wieder kreuzen können, hatte Colman schon mal in seinem Liebesleben erlebt. Vor Kurzem hatte er in "The Graham Norton Show" erzählt, wie er seinen späteren Ehemann Raúl Domingo kennengelernt hatte.

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Getty Images Colman Domingo bei der Premiere von Lionsgates "Michael" im Dolby Theatre in Hollywood, 20. April 2026

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Getty Images Will Smith, Schauspieler

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