Lance Broadway (43) ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Der frühere Baseballprofi und Schauspieler wurde am Dienstag leblos im Treppenhaus eines Apartmentkomplexes in Dallas, Texas, gefunden. Wie TMZ berichtet, setzte die Person, die ihn entdeckte, gegen 18:40 Uhr einen Notruf ab. Das Dallas County Medical Examiner's Office bestätigte inzwischen seinen Tod. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt und soll durch eine Autopsie geklärt werden. Lance hatte sich zunächst als Sportler einen Namen gemacht und mehrere Jahre in der Major League Baseball gespielt. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wechselte er ins Schauspielgeschäft. Dadurch wurde er auch einem Publikum abseits des Baseballfeldes bekannt. Zu seinen Auftritten gehörten Rollen in der Marvel-Serie "Agents of S.H.I.E.L.D." und im Actionfilm "Olympus Has Fallen".

Seine Baseballkarriere führte den gebürtigen Texaner zunächst an die Dallas Baptist University und anschließend an die Texas Christian University. Beim MLB-Draft 2005 wählten die Chicago White Sox den Pitcher aus. 2007 gab er sein Debüt in der Major League Baseball, zwei Jahre später wechselte er zu den New York Mets. Später stand er auch bei den Toronto Blue Jays unter Vertrag. Sein letztes MLB-Spiel bestritt Lance im September 2009, 2010 beendete er seine aktive Laufbahn. Danach entdeckte er durch Improvisations- und Schauspielkurse eine neue Leidenschaft. "Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte einfach einen Improvisationskurs besuchen. Ich liebte es und blieb dabei", erzählte er 2013 gegenüber ScreenSlam. Noch im selben Jahr war er mit Gerard Butler (57) und Morgan Freeman (89) in "Olympus Has Fallen" im Kino zu sehen. Es folgten Serienrollen in "Lucifer", "Agents of S.H.I.E.L.D." und "Colony". Sein letzter bekannter Auftritt vor der Kamera stammt aus dem Jahr 2017.

Zuletzt gab Lance seine sportliche Erfahrung als Coach bei Canes Baseball an Highschoolspieler weiter. Sein früherer Universitätstrainer Jim Schlossnagle würdigte ihn gegenüber People mit bewegenden Worten: "Lance war ein geliebter Sohn, Bruder, Freund und Teamkollege. Er bedeutete so vielen Menschen so viel, besonders denjenigen, die mit TCU Baseball verbunden sind." In Erinnerung bleiben ihm neben Lances sportlichen Leistungen vor allem dessen persönliche Eigenschaften. "Lance war sowohl am College als auch als Profi ein herausragender Pitcher, aber vor allem werde ich mich an sein strahlendes Lächeln, seine einnehmende Persönlichkeit und seine unerschütterliche Loyalität erinnern. Lance wird sehr fehlen, und unsere Gedanken sind in dieser Zeit ganz besonders bei seiner Familie." Seinen letzten Instagram-Post widmete Lance Anfang November seiner Nichte bei einem Grundschulfußballspiel. Dazu schrieb er: "Manche Mädchen kommen, um Fußball zu spielen. Meine Nichte kam, um ein Statement zu setzen. Pinke Jacke. Coole Sonnenbrille. Unübertroffener Stil. Wir hatten schon gewonnen, bevor das Spiel überhaupt begann."

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Getty Images Lance Broadway bei der Premiere von "The Iceman" am 22. April 2013 im ArcLight Hollywood

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Getty Images Lance Broadway von den Toronto Blue Jays posiert beim Medientag am 1. März 2010 in Dunedin, Florida

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