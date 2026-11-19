Bruno Mars (41) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein Vater Peter Hernandez ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Sänger machte die traurige Nachricht nun auf Instagram öffentlich. In seinem bewegenden Abschiedspost teilte Bruno mehrere private Fotos, die ihn mit seinem Vater zeigen. Besonders bewegend: Erst vor wenigen Tagen konnte der Musiker seinen Vater noch ein letztes Mal in den Arm nehmen. "Letzte Woche konnte ich meinen Vater ein letztes Mal umarmen. Wenn ihr mich jemals über ihn habt sprechen hören, wisst ihr, dass ich immer gesagt habe, er sei der Mann, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß – besonders, wenn es um Musik geht", schrieb Bruno. In seinen Zeilen macht der Sänger deutlich, wie sehr ihn sein Vater geprägt hat. Vor allem seine Leidenschaft für die Musik verdankt er nach eigenen Worten Peter.

In seinem Beitrag erinnert Bruno auch an Peters Rolle als Familienvater. Gemeinsam mit seiner Frau Bernadette zog er insgesamt sechs Kinder groß. Dazu gehören neben dem Sänger, der mit bürgerlichem Namen ebenfalls Peter heißt, ein Bruder und vier Schwestern. An seiner Bewunderung für seinen Vater lässt Bruno keinen Zweifel. "In meinen Augen war er der großartigste Vater der Welt, und ich werde ihn jeden Tag vermissen, bis wir uns wiedersehen", betonte der Sänger in seinem Abschiedspost. Seine letzten Worte richtete er direkt an seinen verstorbenen Vater: "Ich liebe dich, Pops. Küss Mom dort oben für mich." Mit "Mom" meint der Musiker seine Mutter Bernadette, mit der Peter verheiratet war. Sie war bereits im Jahr 2013 gestorben. Mit dem Tod seines Vaters hat Bruno nun beide Elternteile verloren. In seinem Post wird deutlich, wie eng die Bindung zwischen ihm und seinen Eltern war.

Musik spielt nicht nur in Brunos Beziehung zu seinem Vater eine große Rolle, sondern in der gesamten Familie Hernandez. Auch seine fünf Geschwister sind in diesem musikalischen Umfeld aufgewachsen. Inzwischen zeigt sich das Talent sogar in der nächsten Generation der Familie Hernandez. Nyjah und Zyah, die Söhne von Brunos Schwester Tahiti Hernandez Kemper, nahmen 2026 an der Castingshow America's Got Talent teil. Dort präsentierten die Brüder ihren selbst geschriebenen Song "Heartbeat". Mit ihrem Auftritt konnten sie die Jury überzeugen und zogen in die nächste Runde ein. Damit führen auch Brunos Neffen die musikalische Tradition der Familie fort, die einst von Peter so stark geprägt wurde.

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Instagram / brunomars Bruno Mars umarmt seinen Vater

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Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles

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