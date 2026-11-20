Mary Cosby schöpft nach dem Tod ihres einzigen Sohnes Robert Cosby Jr. Kraft aus ihrem Glauben. Rund neun Monate nach dem Verlust sprach der "The Real Housewives of Salt Lake City"-Star im Podcast "All There Is with Anderson Cooper" darüber, was ihr durch die Trauer hilft. Mary ist überzeugt, dass sie ihren Sohn eines Tages wiedersehen wird. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn nicht wiedersehen werde. Wenn das Sinn ergibt", erklärte sie. Deshalb beschreibt sie Robert auch nicht als tot, sondern glaubt, dass er auf die andere Seite übergegangen sei. Der 23-Jährige starb im Februar in seinem Zimmer im gemeinsamen Zuhause. Drei Wochen zuvor war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Bei aller Trauer gibt Mary die Vorstellung Frieden, dass ihr Sohn nun in Sicherheit sei und sein Tod einen Sinn habe.

Auch die Beerdigung bezeichnet Mary im Einklang mit ihrem Glauben als "Heimkehr". Sie fühle sich Robert weiterhin nah und spreche noch immer zu ihm. "Ich sage: 'Ich liebe dich, Bubs.' Und dann kann ich es in meinem Kopf hören: 'Ich liebe dich auch, Mom.' Einfach wie eine Stimme oder ein Impuls oder ein Geist. Ich spüre diese Liebe. Ich spüre ihn immer noch. Das gibt mir Hoffnung", erzählte sie Anderson. Um mit dem Verlust leben zu können, ist für Mary vor allem die Akzeptanz entscheidend. "Ich habe das Gefühl, Akzeptanz ist der Schlüssel zum Licht." Ihre Traurigkeit lasse sie in kleinen Portionen zu, erklärte die Realitydarstellerin. Wenn sie über ihren Sohn spreche, müsse sie häufig weinen. Dennoch versuche sie, sich nicht dauerhaft ins Bett zurückzuziehen. Roberts 24. Geburtstag im November möchte sie voraussichtlich mit Gebeten und einem Kirchenbesuch verbringen und dabei sein Leben feiern.

Bis zu diesem Punkt war es für Mary ein schwerer Weg. Bereits kurz nach Roberts Tod nahm sie die Dreharbeiten zur siebten Staffel von "The Real Housewives of Salt Lake City" wieder auf. Später habe sie deshalb ein schlechtes Gewissen bekommen. Zudem beschäftigte sie die Frage, ob sie ihren Sohn während seines Kampfes ausreichend unterstützt hatte. Schon in den Wochen vor seinem Tod sorgte sie sich darum, ob er abstinent bleiben würde. Robert hatte zwei Monate wegen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen eine Schutzanordnung in Haft verbracht und war anschließend zu ihr zurückgekehrt. Mary fürchtete, dass er rückfällig werden oder wieder Kontakt zu seinem früheren Umfeld aufnehmen könnte. Gleichzeitig trägt sie die Trauer um ihre Mutter, die im vergangenen Jahr starb. Nach einem Streit um die gemeinsame Kirche hatten die beiden jahrelang keinen Kontakt. Dass ihre Mutter allein im Krankenhaus starb und Mary nicht zur Beerdigung eingeladen wurde, schmerzt sie besonders.

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Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

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Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

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