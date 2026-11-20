Amira Aly (34) kann es kaum glauben! Die Moderatorin zeigte sich jetzt in ihrer Instagram-Story ziemlich fassungslos über Kritik am Zeigen ihrer schlanken Figur. Auslöser war eine vorherige Story, in der sie einen Haul mit Artikeln ihrer Marke Amal präsentierte. Daraufhin erhielt sie zwar hauptsächlich Komplimente, aber auch einige kritische Nachrichten. Eine Nutzerin warf Amira vor, nur kurze Zeit nach der Entbindung demonstrativ zu zeigen, "wie schlank" sie wieder sei. Schließlich könne dieses Thema für andere Frauen durchaus sensibel sein. Mit Neid habe ihre Kritik allerdings nichts zu tun, betonte die Verfasserin. Amira meldete sich daraufhin aus dem Auto bei ihren Followern und machte keinen Hehl aus ihrem Unverständnis. "Was habe ich für Optionen? Also soll ich mich jetzt verstecken?", fragte sie empört.

Erst einige Wochen oder Monate zu warten, bis ihr Aussehen für andere als angemessen gelten könnte, kommt für Amira nicht infrage. "Wer definiert normal?", wollte sie von ihrer Community wissen. Außerdem stellte sie den wenigen negativen Stimmen die große Zahl positiver Reaktionen gegenüber. Rund 500 Frauen hätten ihr geschrieben, wie toll sie aussehe. Nur drei hätten ihr sinngemäß vorgeworfen, andere damit zu verunsichern. Für Amira ist die Sache deshalb klar: "Das ist wie mit Comedy. Es ist nicht für jeden." Die eingeblendete Nachricht der Userin ließ sie damit nicht unkommentiert. Zudem versah die Moderatorin den Screenshot mit den Worten "Diese Logik" und einem irritierten Emoji.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Amira mit negativen Kommentaren in den sozialen Medien auseinandersetzen muss. Erst kürzlich erklärte sie in ihrem Podcast "Amira + 1", dass sie sich inzwischen nicht mehr auf jede Diskussion einlasse. Wer wiederholt negativ auffalle, werde auf ihrem Profil konsequent blockiert. Den früheren Drang, fremde Kritiker von ihrem guten Charakter überzeugen zu wollen, habe sie inzwischen abgelegt. Damit zieht die Moderatorin eine klare Grenze. Besonders verletzende Nachrichten führt sie auf die Unzufriedenheit der jeweiligen Absender zurück. Privat hat Amira derzeit ohnehin alle Hände voll zu tun. In derselben Instagram-Story erzählte sie von der Schulabholung und dem Fußballtraining ihres Sohnes im Regen. Zu Hause warteten außerdem ein Säugling und ihr erkälteter Partner Christian Düren (36) auf sie. Deshalb müsse sie noch zur Apotheke – in der Hoffnung, dass weder sie selbst noch das Baby sich anstecken.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, November 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly nach der Geburt, November 2026

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