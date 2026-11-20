Elton Johns (79) Luxusjet könnte bald zum Gegenstand eines Rechtsstreits werden. Wie Daily Mail berichtete, steht der Privatflieger des Musikers, dessen Wert auf umgerechnet rund 9,6 Millionen Euro geschätzt wird, im Zentrum des Disputs. Aus Gerichtsunterlagen, die vergangene Woche im US-Bundesstaat Oklahoma eingereicht wurden, geht hervor, dass sich Eltons frühere Flugzeugfirma WAB Air beim Verkauf der Maschine möglicherweise finanziell übergangen fühlt. Die Vorwürfe richten sich gegen den Londoner Flugzeughändler Jetcraft. Dieser soll den Bombardier Global Express zunächst zu einem vergleichsweise niedrigen Preis erworben und anschließend mit einem bislang unbekannten Aufschlag an einen Käufer in der Türkei weiterverkauft haben. Ob es tatsächlich zu einer Täuschung kam, ist bislang nicht geklärt. Mit der Klage will WAB Air zunächst in Erfahrung bringen, welchen Verkaufspreis Jetcraft tatsächlich erzielt hat. Auf dieser Grundlage soll anschließend entschieden werden, ob die Firma weitere rechtliche Schritte einleitet.

Ursprünglich hatte WAB Air Jetcraft selbst mit dem Verkauf des Flugzeugs beauftragt. Dem Antrag zufolge erklärte der Händler damals, dass die Transaktion aus Compliance-Gründen über sein eigenes Unternehmen abgewickelt werden müsse. An dieser Begründung zweifelt WAB Air inzwischen. Die Firma vermutet, dass Jetcraft beim Weiterverkauf einen Gewinn erzielt haben könnte, ohne diesen offenzulegen. Allerdings räumt sie ein, weder den tatsächlichen Kaufpreis des türkischen Abnehmers zu kennen noch sicher sagen zu können, ob falsche Angaben gemacht wurden. Jetcraft beruft sich bei den Vereinbarungen mit dem Käufer auf Vertraulichkeit. Auch der türkische Erwerber reagierte nicht auf Anfragen. Deshalb soll nun ein Richter in Oklahoma ein dort ansässiges Unternehmen zur Offenlegung des endgültigen Verkaufspreises verpflichten. Die Firma hatte die Zahlungen für beide Transaktionen abgewickelt. Erst wenn WAB Air den tatsächlichen Erlös kennt, will sie über eine mögliche Klage gegen Jetcraft vor dem Londoner High Court entscheiden.

Mit der Maschine reiste Elton unter anderem während seiner Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" um die Welt. Im Inneren bot der Flieger luxuriösen Komfort mit Sofas und Konferenzsitzen, wie aus Berichten der Luftfahrtplattform Simple Flying hervorgeht. Auch das frühere Kennzeichen M-EDZE hatte eine familiäre Bedeutung: Die Buchstaben standen für die Initialen seiner Familie. Das E bezog sich auf Elton, das D auf seinen Ehemann David Furnish (64). Die beiden letzten Buchstaben Z und E waren den gemeinsamen Söhnen Zachary und Elijah gewidmet. Elton war Mehrheitseigner von WAB Air Ltd., die laut Daily Mail bereits im Februar aufgelöst wurde. Dennoch wird das Unternehmen in den im November in Oklahoma eingereichten Gerichtsunterlagen als Antragstellerin geführt. Mit dem Antrag gegen ein dort ansässiges Unternehmen, das die Zahlungen für beide Transaktionen abgewickelt hatte, will WAB Air den tatsächlichen Verkaufspreis des Jets erfahren. Wie es trotz der Auflösung zu diesem Schritt kommen konnte, erläutert die Zeitung nicht. Erst auf Grundlage dieser Informationen erwägt die frühere Flugzeugfirma laut Daily Mail eine Klage gegen Jetcraft vor dem Londoner High Court.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John im Dezember 2024 in New York

Anzeige Anzeige