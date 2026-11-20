Gloria Schwesinger (34) hat offen zugegeben, dass sie während der Dreharbeiten zu Temptation Island VIP wieder zur Zigarette gegriffen hat. Das verriet die TV-Bekanntheit kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram. Ein Zuschauer wollte von ihr wissen, ob sie nach ihrem damaligen Rauchstopp 2025 etwa wieder angefangen habe. "Ich hatte aufgehört. Zähle mich auch nicht als richtigen Raucher. Habe 2025 im Oktober aufgehört, 2026 während 'Temptation Island VIP'-Dreh geraucht ab dem zweiten Lagerfeuer bis zum Endlagerfeuer", schreibt sie im Netz.

Auch während der aktuellen TV-Ausstrahlung der Show greift sie nach eigenen Angaben weiterhin gelegentlich zur Zigarette – meist vor oder nach einer Folge. Die Ausstrahlung der Sendung scheint für sie also nach wie vor eng mit den Zigaretten verbunden zu sein. Lange soll das aber nicht mehr so bleiben, denn ihr Plan steht bereits fest. Sobald alle Episoden des Formats gezeigt wurden, will Gloria den Zigaretten erneut den Rücken kehren. Warum ihr dieser Schritt wichtig ist, erklärte sie in ihrer Story ohne Umschweife. "Man stinkt, es ist teuer und ungesund ...", zählte die Influencerin ihre Gründe für den Rauchstopp auf.

Dass der Treuetest Gloria emotional zusetzt, war bereits in einer früheren Folge deutlich geworden. Gemeinsam mit ihrem Freund Michael (35) hat sie sich dem TV-Experiment gestellt. Doch die getrennten Villen liegen so nah beieinander, dass Stimmen und Gelächter bis ins Nachbarhaus gelangen. Als Chika Ojiudo-Ambrose ihrer Partnerin Carina Ojiudo-Ambrose lautstark ihre Liebe zugerufen und eine Antwort bekommen hatte, hatte auch Gloria einen Versuch gewagt. "Micha, ich liebe dich", hatte sie gerufen. Eine Reaktion ihres Freundes war jedoch nicht zu hören. Dass ihr Liebesruf unbeantwortet blieb, traf Gloria besonders hart. Während das andere Paar trotz der räumlichen Trennung miteinander kommunizieren konnte, blieb bei ihr die Enttäuschung zurück.

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Imago Bei der Premiere von Love Island VIP auf Schloss Arff: Gloria Schwesinger am 16.09.2026 in Köln

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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