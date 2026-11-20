Aus einem kurzen Abstecher wurde ein richtiger Kurzurlaub: Jasmine hat bei Peter Klein (59) deutlich mehr Zeit verbracht als ursprünglich geplant. In einer Instagram-Story, die über Peters Account geteilt wurde, erzählte sie jetzt, dass sie ursprünglich nur einen Tag bei ihm verbringen wollte. Am Ende blieb sie aber eineinhalb Wochen. Für Jasmine war das eine ganz neue Erfahrung. Sie brauche eigentlich viel Freiraum, wie sie erklärte. Trotzdem habe sie sich in Peters Zuhause zu keinem Zeitpunkt eingeengt oder genervt gefühlt. Im Gegenteil: Sie habe sich bei ihm rundum wohlgefühlt. Die vielen Tage zu zweit hätten ihr gezeigt, wie schön sich die aktuelle Kennenlernphase anfühlt. Für Jasmine ist das offenbar eine völlig neue Erfahrung. Nach mehreren toxischen Beziehungen habe sie ein so entspanntes Miteinander bisher nämlich nicht gekannt.

Auch auf die direkte Frage, ob sie mit Peter glücklich sei, findet Jasmine klare Worte. "Ich bin sehr glücklich. Und ich bin auch sehr dankbar, Peter kennengelernt zu haben", sagte sie in der Instagram-Story. Mit Blick auf ihre schmerzhaften Erfahrungen aus früheren Beziehungen fügte sie hinzu: "Und Peter macht gerade sehr, sehr viel wieder gut an meinem Männerbild, muss man sagen." Der Realitystar helfe ihr nun dabei, wieder positiv auf Partnerschaften und Männer zu blicken. Mit einem Partner zusammengewohnt habe Jasmine bislang noch nie. Sie selbst hält sich wegen ihres großen Bedürfnisses nach Freiraum auch nicht gerade für die unkomplizierteste Mitbewohnerin. Umso bemerkenswerter findet sie es, dass sie bei Peter am liebsten gar nicht mehr abgereist wäre. Ihr Fazit zur aktuellen Zeit mit dem TV-Gesicht fällt deshalb mehr als positiv aus: "Ich glaube, eine bessere Kennenlernphase kann man gar nicht haben."

In einer weiteren Instagram-Story nutzte Jasmine die Gelegenheit, um mit einem Gerücht über ihr Kennenlernen aufzuräumen. In den Medien war die Version verbreitet worden, dass sich die beiden bei einem Botox-Termin ineinander verliebt hätten. Das stimme so nicht, stellte Jasmine klar. Die Geschichte sei mit der Zeit immer weiter ausgeschmückt worden. Am Ende habe es sogar geheißen, Peter habe mit einer Spritze im Gesicht auf ihrer Behandlungsliege gesessen und sich wegen des Ergebnisses spontan in sie verliebt. Die Wahrheit sei deutlich weniger spektakulär, verriet sie. Wie es wirklich war, bleibt vorerst trotzdem ein kleines Geheimnis. Am kommenden Sonntag ist Jasmine nämlich wieder bei Peter. Falls die Fans Interesse haben, wollen die beiden dann gemeinsam erzählen, wie sie sich tatsächlich kennengelernt haben und wie sich alles zwischen ihnen entwickelt hat.

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Instagram / jasmineholzmann Peter Klein mit seiner Freundin Jasmine Holzmann

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Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026

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