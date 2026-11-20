Bei Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (28) könnten schon an diesem Wochenende die Hochzeitsglocken läuten! Die Sängerin und ihr Verlobter sollen angeblich kurz davorstehen, sich das Jawort zu geben. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem direkten Umfeld der Hochzeitsplanung. Demnach soll die Trauung, die laut Insidern eher klein und intim gehalten werden soll, in Südkalifornien stattfinden. Wo genau sich die beiden das Eheversprechen geben wollen, ist bislang ebenso wenig bekannt wie die Gästeliste. Offenbar halten Miley und Maxx sämtliche Einzelheiten rund um die Zeremonie streng unter Verschluss. Fest steht laut dem Bericht lediglich, dass das Paar derzeit mitten in den Vorbereitungen für seinen großen Tag steckt. Schon in wenigen Tagen könnte für die Musikerin und ihren Verlobten damit ein neuer Lebensabschnitt beginnen.

Einen möglichen Vorgeschmack auf die bevorstehende Hochzeit hatte Miley bereits im vergangenen Monat gegeben. Bei einem Konzert in der Hollywood Bowl holte die Sängerin ihren Verlobten im Oktober zu sich auf die Bühne. Gemeinsam performten sie dort ihren Song "Let's Get Married". Ihre Verlobung hatten die beiden im Dezember 2025 öffentlich gemacht. Mit Maxx' Antrag habe Miley nach eigener Aussage damals überhaupt nicht gerechnet. Ihre Liebesgeschichte begann bereits einige Jahre zuvor: Im November 2021 zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Sie besuchten zusammen die Gucci-Modenschau "Love Parade". Wenig später war der Musiker auch bei Mileys Silvesterparty in Miami zu Gast. 2022 machten die beiden ihre Beziehung schließlich offiziell. Seitdem verbindet sie nicht nur ihr Privatleben, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft für Musik.

Für Miley wäre es nicht die erste Ehe. Im Dezember 2018 hatte sie den Schauspieler Liam Hemsworth (36) geheiratet. Zuvor waren die beiden rund zehn Jahre lang in einer On-off-Beziehung gewesen. Das Eheglück hielt jedoch nicht lange: Bereits im August 2019, nach etwa sieben Monaten als Ehepaar, gingen Miley und Liam getrennte Wege. Im Februar 2020 wurde die Scheidung dann rechtskräftig. Mit Maxx scheint die Sängerin nun einen Partner gefunden zu haben, der sie auf besondere Weise inspiriert.In einem Interview, über das Just Jared berichtete, schwärmte Miley von ihrem Verlobten und erklärte, was sie besonders an ihm schätzt: "Das ist es, was ich an Maxx am meisten liebe. Ich habe schon mit einigen der größten Produzenten, Songwriter und Künstler aller Zeiten zusammengearbeitet. Aber sie wissen manchmal einfach schon zu viel. Sie haben verlernt, Dinge zu hinterfragen und nach neuen Wegen zu suchen, weil sie glauben, die Antwort bereits zu kennen." Maxx hingegen habe sich diese Neugier offenbar bewahrt.

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Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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