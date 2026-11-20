Auch ohne Prinzentitel will Andrew Mountbatten-Windsor (66) offenbar nicht auf höfische Umgangsformen verzichten. Wie der Royalexperte und Autor Andrew Lownie jetzt im Podcast "Palace Confidential" behauptet, legt der Bruder von König Charles III. (78) großen Wert darauf, wie sein Personal mit ihm spricht. Seine Angestellten auf Marsh Farm sollen ihn mit "Eure Königliche Hoheit" beziehungsweise mit "Sir" anreden. Das ist bemerkenswert, denn Andrew hat sowohl seinen Prinzentitel als auch seine royale Anrede verloren. Doch nicht nur im persönlichen Kontakt soll Andrew Wert auf seinen Rang legen. Laut dem Experten klammert er sich auch beim Schreiben an die Würden, die ihm noch geblieben sind: Seine E-Mails beende er mit dem Zusatz "Ritter des Hosenbandordens". Von Einsicht sei bei ihm wenig zu spüren. "Er ist ziemlich unbußfertig, er hat das Gefühl, für andere zum Sündenbock gemacht worden zu sein, er empfindet keinerlei Reue. Für ihn geht alles weiter wie bisher", schilderte der Autor in "Palace Confidential".

Im Februar war er wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt festgenommen worden. Zuvor waren Informationen aus den US-amerikanischen Epstein-Akten ans Licht gekommen. Seit Oktober wehrt er sich juristisch gegen die Durchsuchungsbeschlüsse, die vor seiner Festnahme erlassen worden waren. Vor dem High Court räumte die Thames Valley Police ein, dass diese auf Basis der falschen Rechtsvorschrift ausgestellt wurden und aufgehoben werden müssen. Inzwischen wohnt er in dem Farmhaus, das auf dem privaten Sandringham-Anwesen des Monarchen in der Grafschaft Norfolk liegt. Für den Royalexperten zeigt die Forderung nach dem Erhalt der Titel vor allem eines: Dem früheren Herzog von York fällt es schwer, sich von seiner einstigen Stellung zu verabschieden. "Er hat für seinen Status gelebt", erklärte der Autor in dem Podcast. Schon der Umzug nach Marsh Farm bedeutete für Andrew einen tiefen Einschnitt. Nach einem längeren Streit mit Charles musste er seine bisherige Residenz Royal Lodge räumen. Seitdem lebt er in dem Farmhaus mit fünf Schlafzimmern auf dem Sandringham-Anwesen.

Dort findet er dem Autor zufolge inzwischen langsam Anschluss: Er treffe andere Menschen und werde von Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Einigen Berichten zufolge soll Andrew eine neue Partnerin an seiner Seite haben. Lownie weist dies allerdings zurück. Schon seit Langem soll er sich wünschen, wieder eine Aufgabe innerhalb der Monarchie übernehmen zu dürfen. Charles verweigert ihm jedoch eine Rückkehr in den aktiven Dienst für die Krone. Zuletzt soll es Andrew zudem gestört haben, dass Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien so herzlich empfangen wurden. Andrew bestreitet nach wie vor jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66).

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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