Jen Affleck (27) und ihr Noch-Ehemann Zac stecken kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes in einer ungewöhnlichen Übergangsphase. Obwohl die Influencerin am 3. November in Utah die Scheidung eingereicht hat, wohnen die beiden vorerst weiterhin unter einem Dach. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtet, wollen Jen und Zac die verbleibende Zeit bis zur Entbindung möglichst einvernehmlich gestalten. Zac soll seine Noch-Ehefrau auch bei der Geburt unterstützen und mit ihr im Kreißsaal sein. Erst danach will er aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und sich ein eigenes Zuhause suchen. Ein Insider beschreibt das Verhältnis der beiden gegenüber dem Magazin als gut, obwohl das Scheidungsverfahren bereits läuft: "Zac und Jen verstehen sich trotz ihrer Scheidung gut. Sie kümmern sich gemeinsam um die Kinder, und die Kommunikation zwischen ihnen läuft gut." Die Trennung soll also zumindest bis zur Geburt in geordneten Bahnen verlaufen.

Nach Angaben des Insiders stehen Jen und Zac jeden Tag miteinander in Kontakt. Beide würden sich auf die Geburt freuen, und Zac wolle Jen laut Us Weekly "bei jedem Schritt" zur Seite stehen. Parallel beschäftigt sich das Paar bereits damit, wie es den Familienalltag nach der Trennung dauerhaft regeln kann. Jen soll Zac sogar gebeten haben, weiterhin mit ihr zusammenzuleben. Er habe ihr jedoch schon mitgeteilt, dass er sich nach einer eigenen Wohnung umsehe. Ursprünglich war die Familie in Utah zu Hause. Im Herbst 2025 zog sie wegen Jens Teilnahme an "Dancing With the Stars" nach Kalifornien und blieb auch nach dem Ende der Show dort.

Jen und Zac hatten sich 2019 das Jawort gegeben. Seitdem hat sich ihre Familie kräftig vergrößert: Die beiden sind bereits Eltern von Tochter Nora, Sohn Lucas und Tochter Penny. Im Juni dieses Jahres verkündete Jen, dass die Familie erneut Nachwuchs erwartet. Nach sieben Ehejahren kümmern sich die beiden nun um die Einzelheiten ihrer Trennung. Zac hatte sich zuletzt öffentlich für sein Verhalten während der Beziehung entschuldigt. Dabei übernahm er die Verantwortung für seine Fehler und erklärte, er bereue, wie stark seine Handlungen Jen belastet hätten. Die Influencerin machte gegenüber Us Weekly deutlich, dass auch der Blick auf ihr ungeborenes Kind ihre Entscheidung zur Scheidung beeinflusst habe: "Ich musste mir sehr schwierige Fragen stellen, etwa: 'Ist das die Art von Beziehung, zu der dieses Kind aufschauen soll?'" Als ihre Antwort auf diese Frage "Nein" gelautet habe, sei ihr bewusst geworden, dass sich etwas ändern müsse.

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Instagram / jenniferlaffleck Jen Affleck und Zac Affleck

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Imago Jen Affleck beim DIRECTV-Event mit PEOPLE und Entertainment Weekly in Los Angeles

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