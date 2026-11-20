Für Gordon Ramsay (60) war es ein ganz besonderer Tag: Der Fernsehkoch wurde am Mittwoch in Los Angeles mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt und schrieb damit Geschichte. Damit ist er der erste britische Koch, dem diese besondere Ehre zuteilwird. Bei der Enthüllung seines Sterns wurde Gordon von seiner Ehefrau Tana (52) und Tochter Tilly begleitet. Auch einige prominente Gäste waren vor Ort: Schauspieler Joel McHale (55) und Gastronomin Lisa Vanderpump (66) ließen sich die Feierlichkeit ebenfalls nicht entgehen. Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, zeigte sich der sonst so schlagfertige Brite von der Auszeichnung sichtlich überwältigt. Vor seinem Stern wischte er sich die Tränen aus den Augen und gab offen zu: "Ehrlich gesagt fehlen mir die Worte. Es kommt sehr selten vor, dass mir die Worte fehlen."

Gordons Stern ist bereits der 2.864. auf dem berühmten Bürgersteig. Fertiggestellt wurde der Walk of Fame im Frühjahr 1961 mit zunächst 1.558 Sternen. In seiner Rede dankte der Starkoch der Hollywood Chamber of Commerce und betonte, wie viel Glück er mit seinem Beruf habe: "Ich bin einfach der glücklichste Koch der Welt, weil ich jeden Tag das tun darf, wovon ich träume, und das bedeutet, eine Küche, ein Restaurant und talentierte Menschen bis ganz nach oben zu führen. Das ist eine Ehre für mich." Dazu gab er noch ein ziemlich derbes Versprechen ab: "Ich werde jede Woche herkommen und diesen verdammten Stein polieren." In ihrer Rede rückte Lisa auch Gordons sanfte Seite in den Mittelpunkt, die im Kontrast zu seinem oft hitzigen Auftreten im Fernsehen steht. Abseits der Kameras sei der Koch ein herzlicher, großzügiger und gefühlvoller Mensch, der sein Umfeld positiv beeinflusse. Auch beruflich stehen für Gordon spannende Tage bevor: Bereits einen Tag nach der Enthüllung seines Sterns startet die zweite Staffel seiner Serie "Next Level Baker" auf Fox.

Ganz vollständig war die Familie bei der Zeremonie allerdings nicht. Tochter Holly Ramsay musste die Ehrung verpassen. Nach Angaben ihres Vaters steht sie nur noch wenige Tage vor der Geburt ihres ersten Kindes mit Ehemann Adam Peaty (31), wie Daily Mail berichtet. Gordon verkündete daher voller Vorfreude: "Die Familie Ramsay wird größer. In ein paar Tagen begrüßen wir unser erstes Enkelkind." Insgesamt haben Gordon und Tana sechs Kinder: Megan, die Zwillinge Jack und Holly, Tilly sowie die beiden jüngeren Söhne Oscar und Jesse. Auch seine Kinder, die nicht an der Feier in Los Angeles teilnehmen konnten, vergaß Gordon nicht. So erzählte er, dass Sohn Jack bei den britischen Streitkräften tätig ist, während Tochter Megan als Polizistin arbeitet. Seine beiden jüngsten Kinder Oscar und Jesse würden ihn und Ehefrau Tana hingegen jeden Tag aufs Neue jung halten.

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Getty Images Gordon Ramsay wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt

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Getty Images Gordon Ramsay spricht bei seiner Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame 2026

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