Was für eine steile Karriere! Der deutsche Schauspieler Numan Acar startet so richtig durch. Nach seiner Hauptrolle in der Sendung Homeland, in der er den Terroristen Haqqani spielt, gelang ihm nun ein erneuter, internationaler Serien-Coup. Der 42-Jährige mimt nun auch einen Charakter in der neuen Prison Break Staffel. "Die Figur heißt Abu Ramal, er sitzt gerade im Gefängnis im Jemen und hat einen sehr, sehr berühmten Nachbarn neben sich." Wer das ist, verrät er Promiflash bei der Deutschland-Premiere in Berlin. Kein geringerer als Michael Scofield (Wentworth Miller, 44) wird sein Gegenspieler! Wie sich Numan in der brandneuen Staffel schlägt, seht ihr ab dem 8. April jeden Samstag bei RTL II.



