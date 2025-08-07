Kylie Kelce ganz offen: Das fällt ihr schwer am Eltern sein

Kylie Kelce (33), mittlerweile Mutter von vier Kindern, gewährt ehrliche Einblicke in die Herausforderungen des Elternseins. In einer aktuellen Episode ihres Podcasts "Not Gonna Lie" thematisierte sie insbesondere die Schwierigkeiten, ihre Kinder zu ernähren. "Bevor ich Kinder hatte, konnte ein 'Girls Dinner' aus ein paar Käsescheiben und Apfelspalten mit Erdnussbutter bestehen", scherzte sie. Doch mit vier Töchtern – Wyatt, Elliotte, Bennett und der vier Monate alten Finnley – sei das undenkbar. Drei richtige Mahlzeiten pro Tag für die Familie zu planen, sei für sie eine der anstrengendsten, aber auch unterschätztesten Aufgaben.

"Es ist so viel mehr Planung und Entscheidung erforderlich", gesteht sie offen. Neben der Essensplanung sprach die Ehefrau von Ex-NFL-Spieler Jason (37) auch über ihre Hygiene-Routinen, die nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihre Kinder erziehen. Ihre Abneigung gegenüber öffentlichen Toiletten lässt sie klare Regeln aufstellen: "Hände an die Hände!" ruft sie ihren Töchtern zu und das nicht selten bis zu 30 Mal. Auch zu Hause zeigt sich ihr ausgeprägtes Hygienebewusstsein, etwa durch Jasons eigene Erdnussbutterdose, die mit seinem Namen beschriftet ist. "Er benutzt manchmal dasselbe Messer für das Gelee und das ist für mich ein No-Go", erklärte Kylie. Nicht nur in puncto Sauberkeit zeigt sie ihre unkonventionelle Seite, sondern auch in ihrer ehrlichen Reflexion über die Herausforderungen des Elternseins, wie etwa die ersten Sommertage ohne Schule oder das gemeinsame Finden geeigneter Freizeitaktivitäten.

Privat läuft es für Kylie und Jason, die sich seit Jahren ein gemeinsames Leben aufbauen, alles andere als langweilig. Mit vier Kindern unter sechs Jahren ist ihr Alltag vollgepackt mit kleinen wie großen Herausforderungen. Humor scheint dabei ein Schlüssel zu sein, denn Kylies Geschichten über die ungeschminkte Ehrlichkeit ihrer Töchter sorgen immer wieder für Lacher. So erinnerte sie sich, dass ihre älteste Tochter kürzlich eine nicht ganz so nette Bemerkung über ihr Aussehen machte: "Dein Bauch sieht aus, als wäre da noch ein Baby drin." Auch wenn solche Momente Kylie, die Diätsprüche gerne verbieten würde, demütigen, geben sie ihr offenbar auch die Kraft, das Chaos des Alltags mit einem Augenzwinkern zu meistern.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)