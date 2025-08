Kurzes Liebesglück: Walentina Doronina ist wieder Single

Walentina Doronina (25) hat es offiziell gemacht: Die Reality-TV-Bekanntheit ist wieder Single! Erst im Mai dieses Jahres gab sie preis, in einer Beziehung zu sein. Die Identität ihres Partners hielt sie jedoch geheim. Doch das Liebesglück liegt nun in der Vergangenheit, wie die 25-Jährige gegenüber Joyn verrät. Grund für das Liebes-Zerwürfnis war unter anderem Walentinas Dasein als Realitystar. "Ich habe einfach gemerkt, was mein Business alles mit sich bringt", reflektiert die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin.

Wie sie selbst erklärt, habe das hohe Arbeitspensum, das ihr Job mit sich bringe, ihrem ehemaligen Partner stark zugesetzt. Der Stress, den die TV-Drehs und das Leben im Scheinwerferlicht mit sich bringen, hatte offenbar Auswirkungen auf die Beziehung. "Ich brauche jemanden, der mein Fels in der Brandung ist", erklärt Walentina und macht klar, dass sie jemanden an ihrer Seite möchte, der diesem Druck gewachsen ist.

Traurig über die Trennung zeigt sich Walentina jedoch nicht. Auf Instagram betont sie: "Ich mache daraus kein großes Thema, ich bin Single, es ist gut so, es ist die richtige Entscheidung und dazu gibt es auch nicht vielmehr zu sagen." Die Reality-TV-Bekanntheit scheint nicht in der Vergangenheit zu schwelgen, sondern viel mehr nach vorne zu schauen. Im Gespräch mit Joyn gibt sie preis, dass sie wieder offen für die Liebe ist – und das sogar gern im TV: "Ich bin wieder ready für Dating-Formate."

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star